Rostov-Krasnodar infinita: 19 minuti di recupero, si gioca per 111 minuti

La partita più lunga nella storia del campionato russo: a Rostov succede di tutto, compreso un rigore al 100' minuto che dà l'1-1 finale.

Un recupero che dura più dell'intervallo. Rostov-Krasnodar rimarrà a suo modo nella storia del campionato russo. non tanto per il risultato finale, un 'semplice' 1-1 tra la terza e la quarta in classifica. Bensì per la durata del match: 111 minuti e 15 secondi. Di tempo effettivo.

Sì, alla Rostov Arena hanno fatto davvero gli straordinari. Al triplice fischio finale dell'arbitro Meshkov il cronometro contava 109 minuti e 13 secondi. Oltre 19 minuti di recupero.

😮 Rostov and Krasnodar played for 111 minutes and 15 seconds



📺 Highlights of the longest match in #RPL history pic.twitter.com/xz0lVB9YFx — Russian Premier (@premierliga_en) July 1, 2020

Un maxi recupero causato soprattutto dal Var. Arbitro e assistenti hanno trascorso oltre 10 minuti effettivi davanti a immagini controverse e dubbie, soprattutto dopo il 90'. Prolungando così il match fino al minuto 111.

Al 95’, l’arbitro fischia un rigore per il Rostov, poi cambia idea. Cinque minuti dopo, un altro rigore, stavolta confermato. Popov lo calcia e segna l’1-1 rispondendo alla rete di Berg di quasi 90 minuti prima. Poi tra proteste, episodi controversi, falli e tensioni, si arriva al 111’. Quando Meshkov fischia la fine di una partita da record.