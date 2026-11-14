Romario attacca Ancelotti e chiede al presidente della federazione di cacciarlo: "Non sei all'altezza del Brasile!"

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Il ko del Brasile in amichevole col Giappone sta costando a Carlo Ancelotti ampie critiche fra cui quella più feroce dell'ex-stella verdeoro Romario che ha chiesto a mezzo stampa il suo esonero.

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Non poteva andare peggio di così a Carlo Ancelotti. Il ct del Brasile è uscito oggi dall'amichevole con il Giappone con una sconfitta per 3-2 rimediata oltre il 90esimo, con un'espulsione e dichiarazioni polemiche nei confronti dell'arbitro, ma soprattutto con critiche feroci che hanno iniziato a piovere su di lui anche da grandi ex giocatori della nazionale. E a far rumore in patria sono state anche quelle dell'ex-Campione del Mondo Romario.

LA GARA - A far discutere è stata ovviamente la prestazione del Brasile che non ha offerto uno spettacolo degno del suo nome contro il Giappone tant'è che nei primi 19 minuti di gara è andato sotto per addirittura due volta frutto dei goal di Kubo e Nakamura. La nota positiva è stata senza ombra di dubbio la reazione, che porta la firma di Vinicius Junior, anche lui spesso e volentieri criticato, ma tornato al goal non una, ma bensì due volte con la doppietta al minuto 33' e al minuto 75'. Non bene l'esordio del terzino interista Carlos Augusto, ma peggio ha fatto l'intera difesa al minuto 91' con Sakamoto che trova il gol decisivo per i nipponici fra le enormi proteste brasiliane e la doppia espulsione di Raphinha e dello stesso Ancelotti.

L'ACCUSA DI ROMARIO "È FINITA!" - Romario, che già a luglio post eliminazione al Mondiale 2026 contro la Norvegia, aveva già chiesto l'addio di Ancelotti definendo quella prestazione "una vergogna" e oggi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha anche rincarato la dose:

"Ancelotti, è finita! Prendi le tue cose e vattene! Nessuno mette in discussione la tua storia. Sei uno dei più grandi allenatori che il calcio mondiale abbia mai visto, ma questo lo hai dimostrato nei club. Con la nazionale brasiliana, finora, non hai dimostrato di essere all'altezza. Non ne possiamo più!"

ACCUSA ANCHE POLITICA - E quella di Romario diventa un'accusa anche politica, essendo lui un senatore del governo brasiliano. Rivolgendosi direttamente al presidente della federcalcio brasiliana Samir Xaud (42enne), l'ex-Campione del Mondo nel 1994 lo ha invitato ad esonerare Ancelotti con effetto immediato:



"Samir, sei giovane, brasiliano e credo che tu voglia il bene del nostro calcio. Ma è arrivato il momento di dimostrare di avere il coraggio di prendere una decisione. Manda via Ancelotti! Non si può scherzare con la maglia della Seleção. Non possiamo correre il rischio di buttare via un altro Mondiale. Il momento di agire è adesso".