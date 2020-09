Roma, Petrachi si sfoga: "Certi elementi andavano allontanati"

Gianluca Petrachi si sfoga a qualche settimana dall'allontanamento da parte della . Non tornerà, l'ex direttore sportivo del , neppure dopo il passaggio di proprietà del club giallorosso nelle mani di Dan Friedkin. E intanto si toglie qualche sassolino dalla scarpa in una lunga intervista all'Ansa.

Un fiume in piena, Petrachi. Con qualche episodio specifico come la serata col di inizio anno.

"Magari secondo qualcuno, avrei dovuto pure evitare di andare nello spogliatoio nell’intervallo del match con il Sassuolo sul 3-0, per spronare i giocatori a non calpestare la stessa loro dignità. Vedere una squadra da me costruita essere umiliata così è stato un colpo al cuore. E se quella sera sono sceso nello spogliatoio l’ho fatto solo ed esclusivamente per la Roma e per i suoi tifosi, soprattutto per quelli che nonostante l’enorme delusione erano lì e non smettevano mai di cantare. Sì, già a gennaio, a fronte anche di un programma di ulteriore ridimensionamento ordinato del presidente Pallotta, ho capito che non sarebbe stato semplice realizzare quel progetto triennale che mi era stato affidato solo pochi mesi prima".