La Roma e Ibanez avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2025

La Roma e Roger Ibanez hanno trovato un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2025: “Darò tutto me stesso nei prossimi anni”.

E’ approdato alla Roma nel gennaio del 2019 quando aveva solo pochi minuti di Serie A nelle gambe, quelli totalizzati nell’anno vissuto a Bergamo con la maglia dell’Atalanta e da allora, non solo si è rivelato essere un elemento assolutamente pronto per il massimo campionato italiano, ma via via si è guadagnato sempre più spazio fino a diventare uno degli uomini più utilizzati da Paulo Fonseca in difesa.

Victor Ibanez è oggi uno dei giocatori della Roma più importanti anche in ottica futura e, a confermare come il brasiliano sia al centro del progetto giallorosso, è arrivato anche il rinnovo del contratto.

Ibanez ed il club capitolino hanno infatti trovato un accordo per un prolungamento fino al 2025.

A confermarlo è stata la stessa Roma attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Roger Ibanez ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Il difensore brasiliano è arrivato in giallorosso dall’Atalanta nel gennaio del 2020 e finora ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Roma”.

Il centrale brasiliano, sempre attraverso il sito della Roma, non ha nascosto la sua soddisfazione.

“Questo rinnovo ha un significato particolare per me. Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia giallorossa. So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni”.

Roger Ibanez, 22 anni, in questa stagione ha totalizzato 26 presenze complessive, 22 delle quali in campionato.