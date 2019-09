Roma, gravissimo infortunio per Bouah: altra rottura del crociato

Seconda rottura del legamento crociato in 10 mesi per Devid Bouah, che questa volta si è fatto male al ginocchio sinistro: sarà nuovamente operato.

Se la fortuna è cieca, come si suol dire, la sfortuna ci vede benissimo. E nel caso di Devid Bouah è andata davvero così. Perché oggi il promettente terzino della Primavera della si è rotto nuovamente il crociato, per la seconda volta in meno di un anno.

Bouah era tornato in campo proprio ieri, a 10 mesi di distanza dal gravissimo infortunio che lo aveva tolto anzitempo dal campo in un match contro la . Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, questa volta, come confermato dalla Roma; un anno fa, invece, era toccato all'altro ginocchio, il destro.

Nella partita di oggi, Devid Bouah ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.



Forza Devid! #ASRoma pic.twitter.com/83FSGQgAvF — AS Roma (@OfficialASRoma) September 16, 2019

Gli esami effettuati a Villa Stuart hanno confermato il peggio, ma già ieri i fantasmi erano tornati ad aleggiare attorno al Tre Fontane. Alberto De Rossi ha inserito Bouah nel secondo tempo della gara d'esordio in campionato contro il , andata in scena oggi pomeriggio, ma il terzino è stato costretto a uscire in lacrime una decina di minuti più tardi.

Lo sfortunatissimo Bouah, che in estate è stato accostato anche alla nell'ambito dell'operazione Rugani, sarà così costretto a sottoporsi a una nuova operazione. Per lui si prospetta, ancora una volta, uno stop forzato di parecchi mesi.