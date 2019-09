Roma, primi dubbi su Fonseca: giocatori perplessi per la difesa a tre

Alcuni giocatori della Roma, dopo la sconfitta contro l'Atalanta, avrebbero manifestato le loro perplessità sul cambio di modulo in corsa.

La prima sconfitta stagionale, arrivata contro l' e perdipiù in casa, avrebbe fatto sorgere i primi dubbi su Paulo Fonseca in casa . E in particolare tra i giocatori giallorossi.

Alcuni di loro, secondo quanto riporta 'Il Corriere dello Sport', non hanno capito la scelta del tecnico che a partita in corso è passato alla difesa a tre cambiando peraltro di ruolo parecchi giocatori. Una scelta che sul campo non ha pagato e che non avrebbe convinto neppure alcuni collaboratori di Fonseca.

Il tecnico in realtà, ai tempi dello , a volte aveva utilizzato la difesa a tre e, dopo le difficoltà patite contro la , pensava già di mettersi a specchio con l'Atalanta per evitare di scoprirsi troppo.

Secondo quanto scrive 'Il Corriere dello Sport' però, una volta saputo che Duvan Zapata sarebbe partito dalla panchina, alla fine Fonseca ha deciso di confermare il suo 4-2-3-1. Salvo ripensarci pochi minuti dopo il fischio d'inizio.

I giocatori, convinti fino alla mattinata di mettersi a tre dietro, sono rimasti spiazzati e il risultato sul campo è stato solo quello di creare tanta confusione soprattutto nei senatori della Roma che da subito hanno sposato il nuovo progetto più offensivo.

Una sconfitta ovviamente non cancella quanto di buono fatto fin qui da Fonseca, ma la sensazione è che il tecnico debba ancora capire come adattarsi al nostro campionato senza stravolgere troppo le sue idee di gioco. Idee che in pochi mesi hanno già conquistato la Roma.