Roma, tentazione a sorpresa: Bielsa il nome nuovo per la panchina

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la Roma ha scritto un nome nuovo sulla lista dei papabili allenatori: è Marcelo Bielsa, ora al Leeds.

La , dopo aver complicato il suo cammino verso la con il pareggio contro il , continua la ricerca del suo prossimo allenatore. Ranieri non sarà confermato, De Rossi giocherà la sua ultima partita contro il : insomma, i tifosi aspettano con ansia di sapere quale sarà il prossimo tecnico a cui affidarsi.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', c'è un nuovo nome a sorpresa nella lista che stanno stilando Pallotta e Baldini per il prossimo allenatore della Roma. Stiamo parlando di Marcelo Bielsa, allenatore argentino che in passato è stato ad un passo dalla e che adesso torna ad essere vicino all' .

Bielsa quest'anno ha fallito la promozione in Premier League con il suo , dopo aver incantato per gran parte della stagione. Ha perso nei play-off contro il di Lampard.

Per adesso 'El Loco' Bielsa rappresenta solo una suggestione per la Roma, una tentazione, ma non è partita nessuna vera trattativa. Gasperini, Sarri e Giampaolo restano comunque nomi caldissimi per la panchina giallorossa.