Rivoluzione in casa Benevento: esonerati Cannavaro e il ds Foggia

La sconfitta contro il Venezia costa la panchina a Fabio Cannavaro: l'ex difensore è stato esonerato. Via anche il direttore sportivo Pasquale Foggia.

Vigorito cambia tutto. Il presidente del Benevento ha deciso di esonerare l’allenatore Fabio Cannavaro, il suo vice e fratello Paolo e il direttore sportivo Pasquale Foggia. Decisiva la sconfitta di oggi in campionato contro il Venezia di Paolo Vanoli per 2-1.

Con un comunicato ufficiale, il club sannita ha annunciato la decisione del numero uno di cambiare la direzione tecnica con il doppio esonero.

"Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato Fabio Cannavaro dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Paolo Cannavaro e il Direttore sportivo Pasquale Foggia. Il Club ringrazia il mister, il suo vice ed il Direttore Sportivo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando a tutti il meglio per il prosieguo della propria carriera".

Subentrato il 21 settembre scorso, Cannavaro ha guidato il Benevento per 17 gare, totalizzano 16 punti in Serie B con una media di 0,94 a partita. Solo tre vittorie per l’ex Pallone d’Oro e tecnico di - tra le altre - Guangzhou Evergrande e Cina, con sette sconfitte e sette pareggi.

Troppo poco per le aspettative del presidente Vigorito, che dopo la sconfitta nello scontro diretto per non retrocedere con il Venezia ha optato per una vera e propria rivoluzione tecnica.

Il Benevento è reduce da tre sconfitte di fila ed è al penultimo posto della classifica di Serie B con 23 punti, solo uno in più rispetto al fanalino di coda Cosenza e a tre lunghezze di ritardo dalla zona salvezza.