Come guardare River Plate-Lanus con una VPN

Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita il sito dell’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Registrati o accedi al servizio dell’emittente ufficiale per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Apertura - 1/8 22 nov 2026 - 17:00

Il River Plate ospita il Lanus in Liga Profesional. La squadra di Leonardo Ponzio vuole dare continuità ai buoni risultati ottenuti di recente all’Estadio Monumental.

Il River arriva alla sfida in condizioni discrete. Tre vittorie nelle ultime cinque partite di Liga Profesional lo hanno mantenuto in corsa, anche se la sconfitta contro il Boca Juniors a inizio novembre ha ricordato quanto siano sottili i margini a questo livello.

Il Lanus si presenta a questa sfida con un andamento diverso. La squadra di Mauricio Pellegrino ha pareggiato tre delle ultime cinque partite: risultati che raccontano di una formazione difficile da battere, ma che fatica a trovare l’episodio decisivo.

Gli ospiti occupano il quinto posto nel Gruppo A dell’Apertura, mentre il River è secondo nel Gruppo B dell’Apertura. Entrambe le squadre hanno ancora qualcosa per cui giocare mentre la stagione argentina si avvicina alla conclusione.

Per chi vuole seguire River Plate-Lanus in diretta, le informazioni sulla trasmissione sono riportate qui sotto.

Notizie sulle squadre e rose