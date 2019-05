Rincon dal giallo facile: è il più ammonito dei 5 campionati top

Con 15 gialli, Tomas Rincon del Torino condivide con l'ex interista Banega (Siviglia) la 'palma' del più ammonito dei 5 principali campionati europei.

Quindici cartellini gialli in stagione. La 'palma' di più ammonito dei 5 principali campionati europei va a Tomas Rincon, in coabitazione con Ever Banega (ex , oggi al ).

Il centrocampista del dimostra di non tirare mai dietro la gamba, una caratteristica questa certificata anche dal numero di sanzioni ricevute durante il 2018/2019.

Rincon a quota 15 ammonizioni in come Banega nella ; a ruota, seguono Capoue ( ) in Premier a 13, Ocampos ( ) e Lautoa ( ) ad 11 in ed infine Ascacibar ( ) e William ( ) in con 10.

Nel nostro campionato, il calciatore più ammonito in stagione dopo Rincon risulta essere Felipe della con 13 gialli. El 'General' di Mazzarri, che tra l'altro salterà Torino- del prossimo turno di A per squalifica, si fa sentire.