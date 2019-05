Real Madrid-Hazard, Perez ammette: "Ho molta speranza che venga quest'anno"

Florentino Perez esce allo scoperto e, durante una lunga intervista rilasciata alla trasmissione 'El Transistor' di Onda Cero, conferma il forte interesse del per Eden Hazard.

Il presidente del Real Madrid ovviamente non può sbilanciarsi sullo stato della trattativa dato che il domani giocherà la finale di contro l' , ma ammette che il belga è un obiettivo di mercato.

"Come possiamo parlare a un club che deve giocare una finale? Abbiamo cercato per anni di fare diventare Hazard un giocatore del Real Madrid e quest'anno spero di riuscirci . Ho molta speranza. E' uno dei più grandi rimasti nel calcio".

Strappare Hazard al Chelsea però non sarà facile neanche stavolta dato che Abramovich, secondo 'Sky Sport ', pretenderebbe addirittura 130 milioni di sterline pari a poco meno di 150 milioni di euro.

Perez invece smentisce il presunto interesse del Real Madrid per Kylian Mbappè e Neymar, stelle del .

Il presidente del Real Madrid sembra più possibilista sull'acquisto del bomber Jovic dall' Francoforte.

Infine Perez nega di avere ricevuto offerte per Bale, che comunque è ormai in rotta con Zidane e sembra destinato a lasciare il Real Madrid.

"Non abbiamo ricevuto nessuna offerta per Bale nè per altri giocatori. 150 milioni per Asensio? E' falso".