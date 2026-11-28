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RB Salisburgo-LASK: orario d'inizio

Bundesliga - Game Week 14 29 nov 2026 - 11:00 Red Bull Arena

L'RB Salisburgo ospita il LASK alla Red Bull Arena in uno scontro al vertice della Bundesliga austriaca: si affrontano la seconda e la terza in classifica.

Il Salisburgo arriva alla partita con sensazioni contrastanti. La squadra di Danny Röhl ha battuto l'Ararat Armenia 2-0 in Europa League nell'ultimo impegno, ma prima aveva perso 1-0 sul campo dell'Austria Vienna.

In campionato, il Salisburgo ha vinto 4-3 a Graz nell'ultima gara e, in precedenza, 5-1 contro l'Austria Lustenau. L'attacco segna, ma la squadra subisce regolarmente goal.

Il LASK arriva con Dietmar Kühbauer dopo aver incassato una battuta d'arresto: in Champions League ha perso 1-0 sul campo del Bodø/Glimt.

Prima di allora, il LASK aveva vinto tre partite ufficiali consecutive, tra cui il 2-1 contro l'Hartberg e il 4-2 a Ried. Gli ospiti vogliono tornare su quella strada anche in campionato.

L'ultimo confronto è stato vinto dal Salisburgo: a fine ottobre, il club più titolato ha conquistato un successo per 3-1 a Linz. Ecco dove vedere la partita.

I temi della settimana: cos'è successo a RB Salisburgo e LASK?

Nelle ultime cinque partite ufficiali, l'RB Salisburgo ha ottenuto tre vittorie e due sconfitte, senza pareggi. Nell'ultima gara ha battuto l'Ararat Armenia 2-0 in Europa League. In precedenza erano arrivati l'1-0 subito sul campo dell'Austria Vienna e il 4-3 in casa dello Sturm Graz. Nel complesso, il Salisburgo ha segnato 11 goal e ne ha subiti 7.

Il LASK ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta. Nell'ultima partita ha perso 1-0 sul campo del Bodø/Glimt in Champions League. Prima erano arrivati il 2-1 contro l'Hartberg, il 4-2 a Ried e il 4-0 contro lo Slovan Bratislava. Il LASK ha segnato dodici goal e ne ha subiti cinque.

RB Salisburgo-LASK: formazioni

RB Salisburgo-LASK: stato di forma

RB Salisburgo-LASK: precedenti

RB Salisburgo-LASK: classifiche