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RB Lipsia-VfL Wolfsburg: orario d'inizio

Bundesliga - Game Week 11 22 nov 2026 - 10:00

Nella Google Pixel Frauen-Bundesliga, il RB Lipsia affronta il VfL Wolfsburg. La partita è in programma nell'undicesima giornata e mette a confronto due squadre in situazioni di classifica molto diverse.

Finora la stagione del RB Lipsia è deludente. La squadra sassone occupa il decimo posto in classifica e attraversa un periodo difficile: ha perso quattro delle ultime cinque gare ufficiali, tra cui il netto 1-5 contro l'Eintracht Francoforte nell'ultimo fine settimana.

Il VfL Wolfsburg, invece, è in ottima forma. La squadra della Bassa Sassonia è seconda in classifica e ha vinto quattro delle ultime cinque partite. Nell'ultima gara, però, ha perso 1-4 contro il Bayern Monaco e ora cercherà il riscatto.

I precedenti sono nettamente a favore del Wolfsburg: ha vinto tutti e quattro i precedenti incontri di Bundesliga contro il Lipsia, l'ultimo dei quali per 3-2 nel maggio 2026.

Chi vuole seguire la partita in diretta troverà di seguito tutte le informazioni sulla trasmissione.

I temi della settimana: cos'è successo a RB Lipsia e VfL Wolfsburg?

Il RB Lipsia arriva a questa partita con un bilancio negativo: nelle ultime cinque gare ufficiali ha ottenuto una sola vittoria e quattro sconfitte. Nell'ultima è arrivato il netto 1-5 contro l'Eintracht Francoforte. Il Lipsia ha perso 1-5 anche contro il Bayern Monaco. Solo la trasferta contro il Friburgo si è conclusa con una vittoria per 3-0 della squadra sassone.

Il VfL Wolfsburg mostra invece una forma decisamente migliore: ha vinto quattro delle ultime cinque partite. In Bundesliga ha battuto, tra le altre, l'Eintracht Francoforte per 3-1 e l'1. FC Köln per 3-0. Soltanto la sfida al vertice contro il Bayern Monaco si è conclusa con una sconfitta per 1-4. Nella Coppa di Germania femminile, il Wolfsburg ha battuto la TSG 1899 Hoffenheim per 8-0.

RB Lipsia-VfL Wolfsburg: formazioni

RB Lipsia-VfL Wolfsburg: stato di forma

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RB Lipsia-VfL Wolfsburg: le classifiche