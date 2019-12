Rayo Vallecano-Albacete sospesa per insulti a Zozulya: "Sei un nazista"

Il trasferimento di Zozulya al Rayo Vallecano era saltato per la sua presunta vicinanza ad ambienti di estrema destra. Sospesa la gara con l'Albacete.

Partita sospesa in Segunda Division, la Serie B spagnola, dove stavolta i tifosi hanno intonato cori offensivi nei confronti di un giocatore avversario a causa delle sue presunte idee politiche.

Con DAZN segui la Liga IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Roman Zozulya , attaccante ucraino dell' Albacete , nel 2017 era stato praticamente acquistato dal ma il club rinunciò all'operazione per le voci di una vicinanza tra il giocatore ed ambienti di estrema destra.

Un episodio che evidentemente i tifosi del Rayo non hanno dimenticato tanto che stasera, in occasione della gara contro l'Albacete, Zozulya è finito nel mirino al coro di "sei un fottuto nazista".

L'arbitro, tramite gli altoparlanti dello stadio, ha invitato i tifosi di casa a smetterla ma dopo l'intervallo i giocatori dell'Albacete hanno deciso di non tornare in campo per solidarietà col compagno e così la gara è stata definitivamente sospesa sul risultato di 0-0 e con gli ospiti in 10 uomini.