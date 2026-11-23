Come seguire Rangers-Aberdeen con una VPN
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Presentazione della partita
I Rangers ospitano l’Aberdeen all’Ibrox Stadium di Glasgow in una partita di Premiership che mette di fronte due squadre incontratesi in League Cup solo poche settimane fa.
La squadra di Derek McInnes arriva in buona forma. Ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiando l’altra e mantenendo la porta inviolata in tre occasioni.
Il risultato più recente è una vittoria per 2-1 sul campo del Motherwell, preceduta dal successo per 2-0 contro il St. Mirren. Il 31 ottobre i Rangers hanno anche battuto l’Aberdeen per 1-0 in League Cup.
La squadra di Mario Frick si reca a Glasgow in un periodo ben più difficile. L’Aberdeen ha perso quattro delle ultime cinque partite, subendo 11 goal.
È arrivato un po’ di sollievo nell’ultima uscita, con la vittoria per 4-2 sul campo del Kilmarnock. Quel risultato ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive, tra cui il 4-0 subito contro l’Hibernian.
L’Aberdeen dovrà ritrovare rapidamente la forma migliore contro i Rangers, che hanno vinto tutti gli ultimi cinque scontri diretti. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita.
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Allenatore
- D. McInnes