Quanto è costato Goncalo Ramos al Milan? Il prezzo complessivo dell'attaccante compresi bonus per Champions e classifica marcatori

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Goncalo Ramos è stato il colpo più importante dell'ultima sessione di calciomercato del Milan. Preso dal Psg, l'attaccante portoghese ha iniziato la stagione con le marce basse ma è un tassello fondamentale nello scacchiere di Amorim. Calcio e Finanza ha fatto luce sulle cifre che lo hanno portato da Parigi a Milano.

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Sono trapelate le cifre dell'affare tra Milan e PSG per l'acquisto di Gonçalo Ramos, ufficialmente il colpo più costoso della storia del club rossonero.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la base fissa per prendere il portoghese è stata di 70 milioni di euro con 3,1 milioni di oneri accessori, motivo per cui il Milan ha iscritto a bilancio il portoghese per 73,1 milioni di euro: visto il contratto quinquennale, la sua quota di ammortamento annua ammonta a 14,62 milioni di euro.

La cifra per il pagamento della parte fissa è stata suddivisa in quattro rate da 17,5 milioni ciascuna, tutte da corrispondere entro il 15 luglio di ogni anno, partendo dal 2026 e finendo nel 2029.

Ma c'è di più perché, come riporta CeF, sono presenti nell'accordo diversi bonus che possono arrivare fino a 16 milioni di euro, per un totale complessivo massimo di 86 milioni di euro.

I premi extra così ripartiti:

- Vittoria dello Scudetto: 2 milioni

- Qualificazione alla fase campionato della Champions League: 1,2 milioni

- Qualificazione ai quarti di Champions League: 1 milione

- Qualificazione alle semifinali di Champions League: 1 milione

- Qualificazione alla finale di Champions League: 1 milione

- Vittoria della Champions League: 1 milione

- Titolo di capocannoniere della Serie A: 2 milioni

I bonus sono cumulabili all’interno della stessa stagione e possono essere raggiunti anche più volte nel corso degli anni, ma il tetto massimo complessivo rimane quello dei 16 milioni. I bonus inoltre scatteranno solo se Gonçalo Ramos ha disputato almeno il 60% delle partite ufficiali del Milan nelle quali è risultato disponibile durante la stagione di riferimento. C'è un'ulteriore postilla: se il portoghese dovesse risultare indisponibile per almeno il 50% delle gare ufficiali stagionali, nessun bonus potrà maturare, indipendentemente dai risultati conseguiti dalla squadra: fa eccezione solo il bonus legato al titolo di capocannoniere in Serie A.