Quando torna Veretout? I tempi di recupero dall'infortunio

Jordan Veretout è andato ko durante Fiorentina-Roma: i tempi di recupero dalla lesione al flessore per rivedere il centrocampista francese in campo.

Nel momento migliore della stagione, Jordan Veretout finisce ko. E' accaduto durante Fiorentina-Roma, match valido per la venticinquesima giornata di Serie A, nel quale il francese ha alzato bandiera bianca per infortunio.

L'INFORTUNIO DI VERETOUT

Al minuto 61 di Fiorentina-Roma, Veretout si è procurato un infortunio muscolare ed è stato sostituito da Pedro: gli esami ai quali si è sottoposto il francese, hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia destra che lo terrà fuori per diverse partite.

QUANDO TORNA VERETOUT? I TEMPI DI RECUPERO

I tempi di recupero per vedere Veretout nuovamente in campo, sono di circa un mese: il centrocampista della Roma, dunque, non sarà disponibile per i match di campionato contro Genoa, Parma e Napoli nonchè per il doppio incrocio con lo Shakhtar negli ottavi di Europa League e tornerà ad inizio aprile.