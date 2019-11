Quando si gioca Lecce-Cagliari e cosa succede al fantacalcio

Il posticipo della 13esima giornata tra Lecce e Cagliari è stato rinviato causa pioggia incessante: si giocherà lunedì alle 15.

Niente da fare, dopo un'iniziale volontà di giocare - anche per qualche minuto e poi valutare il da farsi, alla fine l'arbitro Mariani, insieme ai due capitani Lucioni e Nainggolan, ha deciso di rinviare la gara del 13esimo turno di . A quando? La nuova data non è stata ancora decisa.

QUANDO SI GIOCA LECCE-CAGLIARI?

Il problema principale per il recupero di Lecce-Cagliari è che le previsioni sul Salento danno pioggia incessante anche per lunedì 25 novembre, ovvero la prima data pensata per giocare il match tra la squadra di Liverani e quella di Maran. Via del Mare dunque colpito ulteriormente dal temporale e dubbi su un recupero a neanche 24 ore.

La decisione ufficiale, comunicata dalla Lega e dalle due società, è però quella di recuperare Lecce-Cagliari alle 15 di lunedì.

La prima idea era stata infatti quella di giocare il match alle 18, che aveva però lasciato un po' dubbiosa la società salentina, visto l'anticipo di sabato previsto per il 14esimo turno. Non due date vicine in realtà, visto il continuo infrasettimanale delle squadre che militano in Europa a pochi giorni tra una sfida e l'altra.

Il Cagliari è impegnato in Coppa alla pari del Lecce, dunque se la pioggia di lunedì dovesse essere nuovamente invalidante, un recupero non sarà possibile nella prima settimana di dicembre. Il match, se non dovesse essere giocato tra lunedì e martedì 25-26 novembre, potrebbe andare in scena l'11 o il 12 dicembre, visto che i rossoblù giocheranno il Monday Night del turno successivo. Altrimenti, recupero nel 2020.

LECCE-CAGLIARI, COSA SUCCEDE AL FANTACALCIO?

Se Lecce-Cagliari dovesse essere giocata come sembra lunedì 25 novembre, allora i voti saranno validi e non limitati al 6 politico, che scatterebbe per un recupero oltre tale data. In realtà si potrebbe attendere anche diverse settimane per calcolare la giornata, ovviamente a seconda del regolamento della vostra lega di Fantacalcio.