Quando Cellino svenne davanti a Galliani: "Mi urlò: 'Sono morto?'"

Brescia-Monza è la sfida Cellino-Galliani, protagonisti di un curioso episodio nel 2006: colpa di un Martini bevuto dall'allora patron del Cagliari.

contro Monza, lunedì 25 alle 21. È un derby lombardo, ed è una sfida affascinante, anche se le Rondinelle stanno disputando un campionato deludente. Ma è anche il derby tra Adriano Galliani e Massimo Cellino. Oggi avversari, ma amici nella vita di tutti i giorni.

Galliani e Cellino ne hanno prodotti, di affari. Alla guida di altri club, però: uno da amministratore delegato del , l'altro da presidente del . Altri tempi. Costellati da episodi come quello, ricordato dalla 'Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, che ha coinvolto i due nel 2006, a Miami, durante il cenone di Capodanno. Una disavventura trasformatasi in una risata.

Ricostruzione: Cellino beve un Martini, ma non reggendo i superalcolici si sente male e sviene. Galliani, che è assieme a lui, chiama l'ambulanza e accompagna l'allora presidente cagliaritano in ospedale. Un po' di paura, ma tutto finisce per il meglio.

"Ero al suo fianco ad accudirlo, quando lui si sveglia e mi urla: “Sono morto?” - ricorda oggi Galliani - Scoppiammo a ridere e tutto finì con una bella mangiata il giorno dopo".

15 anni dopo, rieccoli. Galliani e Cellino. Uno da una parte, uno dall'altra. Il Monza cerca punti per continuare a cullare il sogno della doppia promozione, mentre il Brescia è tredicesimo, in una situazione delicata di classifica. In palio ci sono 3 punti. Ma l'amicizia, quella vera, non si può cancellare.