"The Untold Truth", il film sulla vita di Quagliarella: data di uscita e dove vederlo

In uscita 'Quagliarella-The Untold Truth', docufilm sulla vita personale e la carriera di Fabio Quagliarella: la data e dove vedere l'instant movie.

Un film sulla vita di Fabio Quagliarella. La storia personale e la carriera dell'attaccante e capitano della Sampdoria diventano un instant movie. 'Quagliarella-The Untold Truth' è il docufilm che ripercorre le tappe più importanti del percorso del calciatore, dai primi calci tirati a un pallone nella sua città, Castellammare di Stabia, fino ai grandi palcoscenici come la Serie A e la maglia della Nazionale Italiana.

Partito nelle giovanili del Torino, l'attaccante campano classe 1983 ha vestito in carriera le maglie di Chieti, Udinese, Ascoli, Napoli, Juventus e Sampdoria, totalizzando fino oltre 650 presenze e 230 goal. Nel palmarés di Quagliarella, oltre a tre scudetti e due Supercoppe Italiane con la 'Vecchia Signora' c'è anche il titolo di capocannoniere del campionato di Serie A, conquistato nella stagione 2018/2019 con 26 reti.

Nel docufilm viene raccontata anche la triste vicenda che ha visto Fabio Quagliarella nei panni di vittima di un caso di stalking ai tempi dell'esperienza con la maglia del Napoli. Anni di calunnie nei suoi confronti con accuse pesanti all'attaccante e alla sua famiglia sino alle minacce di morte, da parte di un funzionario di Polizia, condannato in via definitiva a 4 anni e 8 mesi ed arrestato nel 2019. Un brutto episodio nella vita personale che l'attaccante ha vissuto in silenzio, ma che ora fa parte del passato.

Lunedì 26 ottobre, 'Quagliarella-The Untold Truth' è stato presentato al Porto Antico di Genova, nella sala Grecale dei Magazzini del Cotone. Presenti tanti ex compagni, tra cui Bonucci, Pirlo, De Silvestri, Soriano e Viviano; gli ex allenatori, Conte, Ranieri, Lippi e Giampaolo; il produttore esecutivo di 'Mola Tv' Mirwan Suwarso e l’autore Goffredo D’Onofrio.

QUANDO ESCE FILM SU QUAGLIARELLA

'Quagliarella-The Untold Truth', il docufilm che ripercorre le tappe cruciali del vita e della carriera del capitano della Sampdoria, uscirà venerdì 29 ottobre 2021.

DOVE VEDERE FILM SU QUAGLIARELLA IN TV E IN STREAMING

Il film sulla vita di Fabio Quagliarella, 'Quagliarella-The Untold Truth', sarà disponibile on demand in streaming su 'Mola TV' e sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv.