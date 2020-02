PSG-Lione dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il PSG capolista sfida il Lione nel big match della 24ª giornata di Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Thomas Tuchel sfida l'Olympique di Rudi Garcia nella 24ª giornata di . I parigini guidano la graduatoria con 58 punti e un cammino di 19 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, mentre l'OL occupa l'8ª posizione con , , e a quota 33 punti, con 9 vittorie, 6 paregi e 8 sconfitte.

Nei 67 precedenti nel massimo campionato francese, il PSG è in vantaggio con 28 vittorie, 20 pareggi e 19 affermazioni del Lione. I parigini vengono da 4 vittorie nelle ultime 4 giornate, mentre l'OL ha ottenuto 2 vittorie, una sconfitta con il Nizza e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate in campionato.

Kylian Mbappé il miglior marcatore del PSG in Ligue 1 con 14 reti realizzate, mentre Moussa Dembélé è il bomber del Lione nel torneo con un bottino di 12 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Lione: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO PSG-LIONE

PSG-Lione si disputerà la sera di domenica 9 febbraio 2020 nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Clement Turpin, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 68° confronto in Ligue 1 fra le due formazioni.

Il big match PSG-Lione sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti del massimo campionato francese, e sarà visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Calogero.

Gli abbonati DAZN avranno la possibilità di vedere PSG-LIone in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionado la gara dal palinsesto.

Al termine della partita, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione on demand.

Tuchel dovrebbe confermare a livello tattico il 4-4-2 e gli stessi uomini che hanno superato il Nantes. Icardi e Mbappé comporranno dunque il tandem d'attacco. A centrocampo Sarabia e Di Maria saranno le due ali, con Gueye e Verratti interni. In difesa, davanti al portiere Keylor Navas, Meunier e Kurzawa agiranno da terzini, con Kehrer e Kimpembe centrali. Gli indisponibili saranno ben 6: Diallo, Bernat, Dagba, Marquinhos, Thiago Silva e Neymar.

Rudi Garcia punterà probabilmente sul 4-3-3. Moussa Dembélé agirà da centravanti nel tridente offensivo, con Toko Ekambi e Terrier esterni offensivi. In mediana regia affidata a Tousart, mentre Caqueret e Aouar dovrebbero agire da mezzali. Nella linea difensiva, davanti al portiere Anthony Lopes, Rafael e Marçal saranno i terzini, mentre Marcelo e Denayer comporranno la coppia centrale. Cinque indisponibili anche per l'ex tecnico della : Depay, Reine-Adélaïde, Dubois, Koné e Cornet, tutti infortunati.

PSG (4-4-2): Keylor Navas; Meunier, Kehrer, Kimpembe, Kurzawa; Sarabia, Gueye, Verratti, Di Maria; Icardi, Mbappé.

LIONE (4-3-3): Lopes; Rafael, Marcelo, Denayer, Marçal; Caqueret, Tousart, Aouar; Toko Ekambi, M. Dembélé, Terrier.