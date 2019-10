PSG, Icardi si sblocca anche in campionato: primo goal in Ligue 1

Mauro Icardi va a segno anche in campionato con la maglia del PSG: sua la rete del raddoppio contro l'Angers su assist di Sarabia.

Dopo mesi di inattività e un'estate di grandi tira e molla con l' , Mauro Icardi si sta conquistando ben presto la fiducia del : dopo la decisiva rete in contro il il centravanti argentino si è sbloccato anche in campionato nel match contro l'Angers.

L'ex nerazzurro ha firmato il raddoppio su assist di Sanabria: la dinamica dell'azione è simile a quella che gli ha permesso di firmare il primo goal parigino a Istanbul, posizionamento perfetto in area sul comodo assist dalla destra e facile conclusione ravvicinata.

Il feeling con il nuovo ambiente sembra migliorare di partita in partita, quello con il goal non è mai andato via: con Mbappè e Cavani alle prese con fastidi fisici, tocca proprio a Icardi trascinare il reparto offensivo di Tuchel.