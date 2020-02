PSG-Dijon dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il PSG sfida in casa il Dijon nella 27ª giornata della Ligue 1: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Thomas Tuchel ospita il Dijon di Stéphane Jobard nella 27ª giornata della . I parigini comandano la graduatoria con 65 punti, frutto di 21 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, i borgognoni si trovano al terzultimo posto assieme al con 27 punti e un cammino di 6 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte.

Nei 9 precedenti in Ligue 1 fra le due formazioni, il bilancio sorride nettamente al PSG con 8 successi e un'unica vittoria del Dijon. Quest'ultima risale proprio all'ultimo confronto in Borgogna nella sfida di andata del 1° novembre 2019, con un 2-1 per i padroni di casa con i goal di Chouiar e Cadiz a rimontare lo 0-1 di Mbappé.

Il PSG viene da 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre il Dijon ha ottenuto una sconfitta e 3 pareggi di fila nelle ultime 4 gare disputate.

Kylian Mbappé il capocannoniere dei parigini e della Ligue 1 con 16 reti realizzate, mentre Mama Baldé è il giocatore più prolifico dei Gufi con 6 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su PSG-Dijon: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

PSG-DIJON: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Dijon

PSG-Dijon Data: 29 febbraio 2020

29 febbraio 2020 Orario: 17.30

17.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO PSG-DIJON

PSG-Dijon si disputerà il pomeriggio di sabato 29 febbraio 2020 nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Karim Abed Abed, è previsto per le ore 17.30. Sarà il 10° confronto in Ligue 1 fra le due squadre.

La sfida PSG-Dijon sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Ligue 1, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Andrea Calogero.

Gli abbonati DAZN potranno seguire PSG-Dijon in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Tuchel dovrebbe affidarsi tatticamente al 4-4-2 e dovrà far fronte all'assenza per squalifica di Verratti a centrocampo. L'opzione più probabile è quella di un tandem di interni Marquinhos-Gueye, con il brasiliano che potrebbe essere preferito all'argentino Paredes. Sulle due fasce dovrebbero agire Sarabia a destra e Di Maria a sinistra, con tandem offensivo composto da Cavani, in vantaggio su Icardi, e Mbappé. Dubbi in difesa, visto l'infortunio di Thiago Silva: Tuchel potrebbe affidarsi a una coppia centrale tutta mancina, con Diallo e Kimpembe, oppure inserire il giovane Kouassi.

Jobard potrebbe rispondere con un 4-3-1-2 e avrà ai box per infortunio tre pedine importanti come il portiere Gomis, l'acquisto di gennaio Benzia e la punta Chouiar. In attacco Sammaritano dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle di un tandem d'attacco composto da Mama Baldé e Tavares. In mediana Ndong sarà il playmaker, con Amalfitano e Lautoa mezzali. In porta ci sarà Runarsson, mentre la linea difensiva a quattro vedrà Chafik e Mendyl esterni bassi, ed Ecuele-Manga e Aguerd centrali.

PSG (4-4-2): Navas; Kehrer, Diallo, Kimpembe, Bernat; Sarabia, Marquinhos, Gueye, Di Maria; Cavani, Mbappé.

DIJON (4-3-1-2): Runarsson; Chafik, Ecuele-Manga, Aguerd, Mendyl; Amalfitano, Ndong, Lautoa; Sammaritano; Mama Baldé, Tavares.