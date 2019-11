Un altro premio per Cristiano Ronaldo: miglior giocatore della Serie A 2018/19

Cristiano Ronaldo vince un altro riconoscimento: lunedì sera verrà premiato al Gran Galà AIC come miglior giocatore della scorsa Serie A.

La corsa al Pallone d'Oro sembra serrata tra lui, Messi e van Dijk, ma le indiscrezioni delle ultime ore vedono avanti l'argentino. Così, lunedì, Cristiano Ronaldo si potrebbe consolare con un altro riconoscimento individuale: quello di miglior giocatore della 2018/19.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', il portoghese avrebbe vinto il premio, che verrà assegnato al Gran Galà del Calcio AIC di lunedì sera a Milano. Lo scorso anno ha vinto Mauro Icardi, interrompendo un dominio di 6 anni di vittorie di giocatori della : Pirlo tre volte, Bonucci, Tevez e Buffon.

Ronaldo, qualora dovesse essere confermata l'indiscrezione, riporterebbe i bianconeri sul podio e troverebbe anche spazio nel miglior 11 del campionato. Insieme a lui in attacco Quagliarella e Zapata, con il compagno Pjanic, Barella e uno tra Zielinski e Fabian a centrocampo. Cancelo, Chiellini, Koulibaly e Kolarov invece i quattro migliori difensori, con Handanovic miglior portiere.

CR7 ha concluso lo scorso campionato, il suo primo in Serie A, con all'attivo 21 goal e 8 assist in 31 presenze complessive. Quest'anno è a 5 dopo 10 partite.

Tra gli altri premi che verranno assegnati, il favorito per il premio di miglior giovane della Serie B è Sandro Tonali. Gasperini è invece in vantaggio su Allegri per il premio di miglior allenatore, dopo aver portato l' in .