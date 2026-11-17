Come vedere Polonia-Svezia con una VPN

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Presentazione della partita

UEFA Nations League B - Game Week 6 17 nov 2026 - 14:45 Tarczynski Arena Wroclaw

La Polonia ospita la Svezia alla Tarczynski Arena di Breslavia nel Gruppo 4 della UEFA Nations League B. La capolista arriva in Polonia dopo una serie di risultati positivi.

La Svezia di Graham Potter è prima nel Gruppo 4 e può assicurarsi la promozione in Divisione A con un risultato positivo. Arriva a questa sfida dopo aver battuto la Bosnia ed Erzegovina per 3-2 nella sua più recente partita di Nations League, proseguendo un cammino che l'ha vista vincere quattro delle ultime cinque gare del girone.

Viktor Gyokeres è stato fondamentale per il buon momento della Svezia. L'attaccante dell'Arsenal ha segnato in sette partite consecutive di Nations League e si presenta a questa sfida con 25 gol in 41 presenze nella nazionale maggiore. Sarà la principale minaccia che la Polonia dovrà contenere.

La Polonia di Jan Urban è in una situazione difficile. Ha perso quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compresa la sconfitta per 2-1 contro la Romania nella sua più recente gara di Nations League. Quel risultato la lascia al terzo posto nel Gruppo 4, con il serio rischio che il suo cammino si comprometta.

La Polonia aveva battuto la Romania per 6-0 nelle prime fasi di questa Nations League, ma quel risultato sembra ormai lontano. Le sconfitte consecutive contro Svezia e Bosnia ed Erzegovina hanno intaccato la fiducia, e Urban ha bisogno di una reazione in casa.

Le due squadre si sono già affrontate in questa Nations League: a settembre, a Solna, la Svezia ha vinto 3-1. La Polonia dovrà ribaltare quel risultato per conservare qualche possibilità concreta di risalire la classifica.

Ecco tutto quello che c'è da sapere per vedere Polonia-Svezia in diretta.

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