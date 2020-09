Pirlo ringrazia i suoi allenatori: Terim dimenticato

Nella tesi per divenire allenatore UEFA Pro, Pirlo ha scordato il tecnico turco che lo allenò nei suoi primi mesi al Milan.

Nuovo allenatore della da qualche settimana, Andrea Pirlo ha conseguito il patentino di tecnico UEFA Pro, completando così l'iter per allenare ad alti livelli. La tesi del mister bianconero, chiamata 'Il calcio che vorrei', è stata pubblicata sul sito della FIGC. In cui compaiono anche tutti i suoi allenatori di club e Nazionale, tranne uno.

Nel ricordare i tecnici avuti tra , , Reggina, , Juventus, , Nazionale Under 21, e , Pirlo non ha infatti inserito all'interno della lista Fatih Terim: una dimenticanza che ha fatto parare largamente sui social, dopo la pubblicazione della tesi da parte della federazione:

"Infine un ricordo ai compagni di carriera che mi hanno accompagnato durante la mia carriera ed a tutti i tecnici che ho avuto, ognuno di loro mi ha lasciato qualcosa: Moro, Reja, Materazzi, Hodgson, Lucescu, Simoni, Colomba, Mazzone, Ancelotti, Leonardo, Conte, Allegri, Viera. Ed in nazionale: Tardelli, Gentile, Trapattoni, Lippi, Donadoni e Prandelli".

Pirlo ha citato anche i diversi allenatori avuti a Brescia a inizio carriera, in anni difficili per le Rondinelle con continui cambi di panchina, ma non ha considerato Terim, leggendario allenatore turco passato al Milan anche durante i primi mesi rossoneri dell'attuale tecnico di Madama.

Altre squadre

Dopo qualche mese alla , Terim si trasferì al Milan nell'estate 2001: esperienza decisamente breve anche in rossonero, dall'agosto al novembre di quell'anno. Pirlo venne utilizzato solamente per pochi minuti dall'allenatore turco, per poi pian piano diventare perno essenziale del club con l'arrivo di Ancelotti.