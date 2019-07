Perr Schuurs, l'erede di De Ligt nell'Ajax: nelle amichevoli ha stregato tutti

Dopo la cessione alla di Matthijs De Ligt, l' ha già trovato l'erede del giovane campione: si tratta di Perr Schuurs, centrale olandese classe '99 che ha già meravigliato tutti nelle prime amichevoli giocate con i Lancieri.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Nelle prime apparizioni il difensore 19enne ha impressionato lo staff tecnico mostrando grandissima visione di gioco, tecnica nel giocare la palla e soprattutto grande personalità: potrebbe essere lui il nuovo grande colpo di una società che da sempre primeggia nello scovare i giovani campioni.

I know its normal for Ajax to have good ball-playing centre-backs, but 19 year old Perr Schuurs has been playing their pre-season friendlies and he's honestly incredible in possession. pic.twitter.com/9EyTaDOj7w