Perchè Piatek esulta così? Perchè il Pistolero?

Insieme a quella di Cristiano Ronaldo, l'esultanza di Piatek è sicuramente quella più importante nell'attuale Serie A. Origini a Genova.

C'è il siuuu di Cristiano Ronaldo, con tanto di salto e richiesta allo Stadium. E c'è il duellante per il titolo di capocannoniere di Serie A. Krzysztof Piątek. Entrambi alla prima stagione italiana, hanno in mano anche le due esultanze più di moda e famose della massima serie italiana. Imitate in ogni dove.

Se l'esultanza di Cristiano Ronaldo è partita dalla vittoria del Pallone d'Oro, quando gridò il famoso siuu sul palco, prima di esportarlo in campo, l'esultanza di Piatek è decisamente più recente. Anche considerando l'età estremamente differente dei due bomber di razza.

PERCHÈ PIATEK ESULTA COSÌ?

L'attaccante del Milan si è inventato l'esultanza del Pistolero ai tempi del Genoa, per una questione di lingua. Lost in Translation verrebbe da dire, considerando che le pistole del bomber polacco sono nate proprio a causa della parola bomber.

"Appena sono arrivato a Genova tutti mi chiamavano 'bomber', ma in polacco questa parola ha un significato diverso" ha dichiarato Piatek. "Non è un attaccante che segna tanti goal, è uno che spara, un pistolero. Così ho pensato di esultare sparando come un bomber ad ogni rete che farò".

QUANDO È NATA L'ESULTANZA DI PIATEK?

Sin dalla prima partita ufficiale contro il Genoa, ovvero quella di Coppa Italia in cui l'attaccante polacco ha segnato una quaterna contro il Lecce, Piatek ha mostrato le doppie pistole in seguito al secondo goal. Nella prima rete, invece, una classica esultanza con braccio alzato e corsa per festeggiare.

Contro il Lecce, Piatek ha mostrato un'esultanza diversa per ogni rete. Oggi esulta solamente con la classica scivolata e pistole al seguito, ma in Coppa Italia ha dunque indicato il proprio nome sulla maglia una volta segnata la personale tripletta e infine indicato la panchina per la quaterna che ha incominciato ad interessare tifosi e avversari.

COME ESULTAVA PIATEK PRIMA DEL PISTOLERO?

Ai tempi del KS Cracovia, squadra da cui il Genoa ha deciso di acquistarlo nell'estate 2018, Piatek non aveva un'esultanza personale e costante. Si passava dalla scivolata sul terreno con braccia aperte, dalle mani tese ad indicare compagni, tifosi o amici in tribuna, fino alle braccia alzate al cielo in maniera semplice. In stile anni '70.