Perché il Venezia di Zanetti può andare in Serie A

Ho visto il Venezia e ho pensato al Lecce di Liverani e allo Spezia di Italiano. Una squadra che vuole giocare, che vuole sentirsi bella.

C’è una cosa inopinabile quando si parla di bellezza, che invece è per definizione un concetto soggettivo e, appunto, opinabile. Il tramonto. Ecco: i tramonti sono tutti belli, nessuno escluso. È bello il tramonto alle 2 di pomeriggio in Norvegia d’inverno (se hai il coraggio di uscire nel freddo a vederlo) e lo è a Marrakech, quando la piazza più caotica del mondo inizia a sfrigolare odori mediorientali su padelle zozze di olio incrostato lì da sei generazioni.

Il tramonto è bello in provincia di , in mezzo agli ulivi, ed è bello a Sant’Elena, , il 27 dicembre 2020, quando tre ragazzi giocano a pallacanestro sulla sirena del giorno, la pineta si fa spigolosa, il mare porta il colore del nord, e altri 11, di ragazzi, si lavano in uno spogliatoio silenzioso, perché s’è perso 2-1, anche dominando i primi in classifica.

Quando due anni fa andai a intervistare Fabio Liverani, il suo Lecce era quasi a metà tabella di Serie B, ma di lui si diceva un granché bene. Già parlava di costruzione dal basso, di portiere piedi buoni, di difesa alta e pressing nei primi secondi di non-possesso. E poi: di rapporto coi giocatori, di alcune personalità da carota ed altre da bastone, di fiducia reciproca.

Altre squadre

Nel mezzo dell’intervista, mentre il sole del Salento tramontava arancionando tutto il mondo, gli chiesi se fosse capace di interrompere i suoi calciatori - che si stavano allenando 40 metri più in là - solo con un fischio. Lui mi disse “Si”, con quella zeppola che ha nel parlato che ricorda tanto quella che aveva nel modo di dettare i tempi col piede sinistro; poi si alzò, mise due dita in bocca, fischiò e i suoi calciatori si fermarono, mandati in crash dal comando del capobranco, nonostante lui in quel momento fosse impegnato in tutt’altro, apparentemente assente, altrove. Poi si risedette e mi disse “Farebbero ben altro per me perché io farei ben altro per loro”.

Il tramonto del Tirreno invece spacca il porto di La . L’anno scorso, tornando in hotel per il lungomare, ci pensavo: questa squadra va in . L’allenatore dello Spezia era Vincenzo Italiano e io l’avevo appena intervistato. Avevo intervistato anche i gemelli Ricci, che mi avevano descritto il mister come un martello, un ripetitore di concetti, ma anche un esteta: uno che da giocatore alzava la palla per fare 60 metri di lancio, ma che ora, da allenatore, se la palla la alzavi tu, ti faceva uno shampoo che te ne andavi a casa tutto bello profumato. Insomma: palla a terra e falla girare, sennò sono cazzi.

Liverani e Italiano mi avevano rapito con lo stesso identico passamontagna. Erano due che volevano essere belli, prima che vincenti. Ed entrambi, nel momento in cui li avevo intervistati, non vivevano il campionato surfando nel gruppo della zona promozione. Il loro magnetismo mi aveva fatto qualcosa di male.

Erano diversi dagli altri allenatori di Serie B, che sono così italiani, così compatti, organizzati, difensivisti, precisi e spesso anche vincenti. Un po' come Fabrizio Castori, che a 66 anni, dopo averne viste di tutte, allena una tatticamente pulita, chiusa, insuperabile, cazzuta, cattiva, prima per duelli in Serie B, prima per duelli vinti in Serie B ma soprattutto prima in Serie B - una squadra che ha 5 difensori, due che combattono a centrocampo, un qualitativo (Anderson), un gigante che fa lavoro sporco (Djuric) e uno che segna (Tutino).

Liverani e Italiano più che calciatori precisi avevano idee precise. Anzi, avevano un’idea precisa: quella che alla fine, loro, con la bellezza, ce l’avrebbero fatta. E ce l’hanno fatta. Con calma, con un gran finale, perché la bellezza richiede tempo e lavoro, ma ce l'hanno fatta. Ed ora allenano entrambi in Serie A.

L'articolo prosegue qui sotto

Ho fatto il bordocampo di Venezia-Salernitana per Dazn. E ho visto una Salernitana che può vincere la Serie B. Ma ho visto soprattutto un Venezia che mi ricorda il Lecce di Liverani e lo Spezia di Italiano, nel modo pettinato di costruire il gioco e nell'amore collettivo per la causa comune. Una squadra che vuole giocare, una squadra che vuole sentirsi bella, che si propone di vestirsi bene. Ho visto Michael Svoboda, un difensore tutt’altro che tecnico (ma che promette bene - è un ’98), sentirsi rimproverare per aver preferito un appoggio semplice ad un passaggio più complesso (che saltasse fuori l'altro centrale di difesa, per andare dritti dal terzino).

E l’ho visto provarci, allora, al pallone successivo, sbagliando male ma venendo applaudito in faccia da Taugourdeau, a dirgli “Bravo, bravo, è giusto così”. Perché è meglio sbagliare cercando di fare la cosa giusta piuttosto che fare in modo giusto la cosa sbagliata. Ho parlato con Soncin, collaboratore tecnico, e mi ha detto che Paolo Zanetti è devastante e fraterno nel rapporto coi giocatori. Che sia perché ha solo 38 anni o che sia perché ha allenato il Sudtirol e lì bisogna essere veramente bravi con i rapporti umani, decidetelo voi.

E poi l’ho sentito, Paolo Zanetti. Ho sentito la sua voce dare indicazioni dall’alto, perché era squalificato e quindi viveva la partita dal trespolo del Penzo, la postazione più alta dello stadio, quella dei cameraman, da dove si vede il mare dietro le tribune. Un uomo con gusto, un uomo di bellezza: che sa che da lì, oltre al mare, all’ora giusta, vedrà anche il tramonto.