Pavoletti infortunato al ginocchio: Cagliari-Empoli in dubbio

Contusione al ginocchio per Pavoletti, che difficilmente riuscirà a recuperare per la gara contro l'Empoli del prossimo turno di Serie A.

Maran dovrà aspettare qualche giorno per capire meglio la situazione e affrontare al meglio una gara a dir poco fondamentale per la stagione del Cagliari. Contro l'Empoli, avversaria nella corsa salvezza, il team sardo potrebbe dover rinunciare a quasi tutto l'attacco. Compreso Leonardo Pavoletti.

Uscito malconcio dalla sfida contro l'Atalanta in Coppa Italia, Pavoletti è rimasto a riposo nel primo allenamento del Cagliari in vista della ripresa di campionato:

"A riposo Pavoletti, uscito al 67’ di Cagliari-Atalanta a causa di una contusione al ginocchio destro"

Contusione al ginocchio destro dunque per Pavoletti, in grosso dubbio per la prima gara del girone di ritorno di Serie A. Un bel problema per Maran, considerando che per la gara della Sardegna Arena non ci sarà sicuramente Cerri, alla pari di Castro e Klavan.

Se di Castro e Klavan comunque si sa da tempo, un ulteriore problema è appena arrivato tra le mani di Maran. Il tecnico del Cagliari deve fare i conti anche con l'affaticamento muscolare di Sau: l'attaccante sardo dovrebbe comunque recuperare per il match del weekend.

Il Cagliari potrebbe dunque essere costretto a scendere in campo con Farias e Joao Pedro, mentre il nuovo arrivato Birsa agirebbe alle loro spalle. Sau però sembra essere in grado di recuperare per fare coppia con il brasiliano, ma anche lo stesso Pavoletti potrebbe stringere i denti.

Visto l'impegno essenziale il Cagliari dovrà avere i migliori a disposizione: a quota venti in classifica, in caso di vittoria i rossoblù si porterebbero a sette punti di distanza sull'Empoli, desideroso di iniziare il girone di ritorno al meglio per staccarsi dal terzultimo posto.