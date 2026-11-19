Condividi Segui GOAL su Google

Le parole del difensore serbo del Milan, a 360 gradi su diversi argomenti.

Pubblicità

Il difensore serbo Strahinja Pavlovic è stato ospite del podcast serbo SS Calcio: il difensore del Milan ha parlato a 360° della sua esperienza italiana, rivelando anche aneddoti divertenti di questi anni in rossonero. Le sue dichiarazioni:

L'anno con Allegri:

"Lavorare con Allegri è stato molto utile per me. È sotto la sua guida che ho fatto i maggiori progressi da quando sono arrivato in Italia. Come difensore ho una buona velocità, forza e capacità di uscire palla al piede. Sono in grado anche di lanciarmi in avanti e di segnare, ma l’aspetto tattico è sempre stato una mia lacuna. Ho imparato solo le basi quando sono arrivato in prima squadra al Partizan. Per come vedono il calcio gli italiani ero un po' in ritardo, dato che i loro giocatori iniziano ad apprendere certi concetti fin da giovanissimi".

Gli avversari più forti affrontati?

"Sul piano fisico, la sfida più dura è stata senza dubbio contro Romelu Lukaku. Ma anche Marcus Thuram: è forte, veloce e molto abile con la palla tra i piedi. Con Lautaro, invece, bisogna fare molta attenzione all’interno dell’area di rigore: se non gli stai addosso, ti segna. Non puoi lasciargli spazio".

Argomenti correlati

Milan Partite Milan vs Frosinone DAZN Guarda in diretta su DAZN Sky Sport NOW

PUBBLICITÀ

Sul rapporto con Diego Moreira:

Pubblicità Pubblicità

"Non sapevo nemmeno che fosse il figlio di Almami (storico giocatore del Partizan, ndr). È un ragazzo fantastico, davvero in gamba. Conosce qualche parola in serbo. Ho incontrato suo padre durante un allenamento. Abbiamo parlato del Partizan, ovviamente. È stato molto bello vederlo; lo ricordo dai tempi in cui giocava in Serbia. Scherzo spesso con Moreira, dicendogli che, a fine carriera, dovremo giocare almeno una stagione nel Partizan. Gli faccio notare che io sono più grande di tre anni, quindi dovrà fare un piccolo sacrificio per poterci tornare insieme. È davvero una gran brava persona. Nel nostro gruppo si respira un’atmosfera fantastica. È una vera gioia essere al Milan"

Su Conceiçao:

Pubblicità Pubblicità

“Conceiçao ha bandito la Nutella e da allora non ce l’hanno più concessa (ride, ndr). Lui era… È un bravo ragazzo, mi piace, ma aveva dei metodi “alla Hitler. Andiamo in trasferta per una partita e in hotel ci dividiamo; i giocatori sono tra di loro, tutti gli altri restano fuori. Ginocchiere e gomitiere sono obbligatorie in allenamento, che ci siano temperature sotto zero o 35 gradi, devono esserci. Tre giorni prima di una partita, alcuni calciatori sono andati ad un concerto fino alle 23:00... Aveva degli assistenti, o delle spie se volete, che gli facevano rapporto, e ne ha fatto un tale circo che nella partita successiva a nessuno di quei cinque o sei giocatori è stato permesso di scendere in campo".

Un altro aneddoto su Conceiçao, quando era appena stato nominato allenatore del Milan: "Era in ritardo di 40 minuti alla prima riunione; tutti i giocatori e la dirigenza lo stavano aspettando, e lui era nel suo ufficio. Voleva solo far capire a tutti chi comandava. L’ha fatto apposta (ride, ndr)".