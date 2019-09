Paura in Giamaica: un fulmine stordisce i giocatori in campo

Attimi di apprensione durante una partita di calcio giovanile africana: un fulmine stordisce i giocatori in campo. Sono stati trasportati in ospedale.

Attimi di paura lunedì durante un match di calcio giovanile giamaicano. La partita tra College e Wolmer's Boys è stata sospesa all'84' a causa di un fulmine caduto sul terreno di gioco.

Come riporta il 'Jamaica Observer, sono stati diversi i giocatori storditi dall'accaduto, due in particolare si sono accasciati al suolo pochi attimi dopo. I soccorsi sono entrati immediatamente in campo e tre giovani calciatori sono stati trasportati immediatamente in ospedale.

A pair of youth soccer players in Jamaica were hospitalized after being struck by lightning during a match in Kingston.



A third player was also hurt. Everyone involved is now recovering. https://t.co/Sjdi8mjw6V pic.twitter.com/HVCR1NMo67 — ABC News (@ABC) September 19, 2019

Terrence Francis, giocatore del Jamaica College, ha immediatamente perso i sensi. Ha ripreso coscienza in ospedale, ma non sarebbe ancora in grado di parlare.

Altri due giocatori hanno lamentato dolori e sono stati portati in ospedale, ma sono stati dimessi nelle ore successive all'incidente.