Parma-Milan, le formazioni ufficiali: Piatek titolare, torna Gervinho

Le formazioni ufficiali di Parma-Milan: Pioli si affida a Piatek in attacco, tornano Calhanoglue Bennacer. Il Parma ritrova Gervinho, Kucka in avanti.

Le formazioni ufficiali di - .

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.

Su Fantamanager trovi tutte le informazioni utili per il tuo fantacalcio

Scelte sempre abbastanza obbligate per D'Aversa, che si affida a Gervinho e Kulusevski in avanti, con Kucka a completare il tridente. Sempre out Inglese e Karamoh, recupera per la panchina Cornelius.

A centrocampo torna Hernani dalla squalifica, completano il reparto Brugman e Barillà. Difesa davanti a Sepe con Iacoponi e Bruno Alves coppia centrale, Darmian e Gagliolo larghi.

4-3-3 per il Milan di Stefano Pioli, che torna a puntare su Piatek in attacco: ai lati del polacco gioocano Suso e Calhanoglu, di ritorno dal turno di squalifica al pari di Bennacer, titolare a centrocampo.

La mediana la completano Kessié e Bonaventura, mentre la difesa davanti a Donnarumma è con Conti e Theo Hernandez sulle corsie, Musacchio e Romagnoli al centro.