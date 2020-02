Parma-Gervinho, pace fatta: goal dopo 25' contro il Sassuolo

Da separato in casa a titolare: Gervinho è tornato oggi in campo con il Parma e dopo 25' contro il Sassuolo ha siglato il suo 5° goal.

Il ritrova Gervinho, dopo che nelle ultime ore di calciomercato era stato concretizzato il suo passaggio all'Al Saad prima che qualcosa andasse storto e l'attaccante restasse bloccato in .

⚽ 25' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!



Tap-in vincente di #Gervinho, siamo in vantaggio al Mapei Stadium!#SassuoloParma 0 - 1 pic.twitter.com/CMdetewxYz — Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) February 16, 2020

Negli ultimi giorni il reintegro in squadra, il sapiente lavoro del direttore sportivo Faggiano, che ha smussato anche il rapporto tra il giocatore e D'Aversa. Il tecnico però ha accettato le scuse e contro il , oggi, lo ha mandato subito in campo.

Ebbene, nell'importante Derby emiliano, Gervinho ci ha messo solo 25' per ripagare la fiducia di D'Aversa, regalando un goal che sa di pace anche ai tifosi della squadra crociata. Contropiede classico dei gialloblu: assist dalla sinistra di Cornelius e tocco a due metri dalla porta dell'ex , per il suo quinto goal del campionato.

Nonostante le polemiche e le vicende di mercato sul gong, Gervinho continua ad essere un elemendo fondamentale per questo Parma, che con l'ivoriano tornato in squadra può sognare davvero l'approdo in ...