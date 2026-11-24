PSG-Roma, anteprima di Champions League

Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Parc des Princes

Questa settimana il Paris Saint-Germain ospita la Roma al Parco dei Principi in Champions League: nella capitale francese si affrontano due squadre in ottima forma nei rispettivi campionati. Il calcio d'inizio è alle 16:00 EST, le 20:00 GMT. La Roma è ventesima nella classifica della fase campionato, mentre il PSG è primo.

Finora i campioni in carica hanno vinto tutte le partite

La squadra di Luis Enrique arriva da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. L'ultima è stata il 3-2 sul campo del Nizza di sabato, che l'ha mantenuta in testa alla Ligue 1. Il successo, però, è costato caro: l'ala Desire Doue ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e salterà il resto della stagione, aggiungendosi a Khvicha Kvaratskhelia tra gli assenti a lungo termine. I campioni in carica, vincitori del torneo per due volte, hanno comunque vinto tutte e quattro le partite di Champions League disputate in questa stagione, segnando 20 gol.

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La Roma arriva a Parigi con fiducia e tanti gol all'attivo

La Roma arriva a Parigi dopo il 5-1 sul campo del Parma, partita in cui Donyell Malen ha segnato quattro volte. La squadra di Gian Piero Gasperini ha realizzato 19 gol nelle ultime cinque partite. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 3-2 contro il Manchester United in Champions League all'inizio del mese. La formazione italiana, però, dovrà trovare maggiore continuità in Europa: è a cinque punti dalle posizioni che garantiscono la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

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Il PSG ha vinto 12 partite consecutive, la serie più lunga nella carriera da allenatore di Luis Enrique.

L'assenza di Desire Doue peserà molto per il PSG: è il giocatore della squadra con più tiri (45) e occasioni create (31).

La Roma ha segnato in nove partite consecutive, realizzando 19 gol in questa serie.

Probabili formazioni

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soule, Mora; Malen.

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