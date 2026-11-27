Come vedere Paris Saint-Germain-Lorient con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 12 28 nov 2026 - 14:45 Parc des Princes

Il Paris Saint-Germain ospita il Lorient al Parco dei Principi di Parigi per una partita di Ligue 1.

La squadra di Luis Enrique è in testa alla classifica e arriva dal 2-2 di mercoledì contro la Roma in Champions League. Quel risultato ha interrotto una serie di 12 vittorie consecutive in tutte le competizioni.

Il tecnico spagnolo ha definito la Roma l'avversaria più difficile affrontata dal PSG in questa stagione. Ora la sua squadra torna a giocare in campionato con l'occasione di reagire.

Gli infortuni condizionano l'attacco. Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia sono entrambi fuori per il resto della stagione, lasciando a Ferran Torres, Maghnes Akliouche e Senny Mayulu maggiori responsabilità.

Il Lorient di Alexandre Dujeux è decimo. Nell'ultima partita ha pareggiato 1-1 con il Rennes e ha perso soltanto una delle ultime cinque gare di campionato.

Ha inoltre fermato il PSG sul pareggio in entrambi gli ultimi due confronti: i giocatori di Luis Enrique devono quindi aspettarsi un avversario ostico.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita, dall'orario d'inizio alle notizie sulle squadre.

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