Paris Saint-Germain-Le Mans, anteprima della Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain-Le Mans: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 6 10 ott 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. e Le Mans FC scenderanno in campo il 10 ottobre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

I campioni in carica ospitano il neopromosso Le Mans

Il Paris Saint-Germain torna a giocare in casa al Parc des Princes per ospitare il Le Mans FC nella sesta giornata della Ligue 1 2026/27. Dopo la pausa autunnale per le nazionali, i campioni di Luis Enrique puntano a trovare continuità in campionato e ad avvicinarsi alla vetta della classifica. Per la squadra di Patrick Videira, la trasferta nella capitale rappresenta un test severo mentre cerca di dare seguito all'incoraggiante avvio nella massima serie francese.

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Les Parisiens arrivano alla pausa con due porte inviolate consecutive

Il PSG si presenta alla sfida di sabato a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato. Prima della sosta per gli impegni internazionali, la squadra di Luis Enrique ha ottenuto un sofferto successo esterno per 1-0 contro lo Stade Brestois 29 nella quarta giornata grazie a un gol al 4' di Ferran Torres, seguito da un netto 6-1 a metà settimana contro lo ŠK Slovan Bratislava in Champions League. Trainato dalla creatività di Vitinha, Ousmane Dembélé e Désiré Doué, il PSG punta a prendere subito il controllo davanti al proprio pubblico.

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La solida posizione di metà classifica dei Les Sang et Or

Il Le Mans FC va a Parigi occupando comodamente il nono posto con sette punti raccolti nelle prime cinque partite. Gli ospiti si sono adattati bene alle esigenze della massima serie, mettendo insieme un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte prima della pausa per le nazionali. Forte di una difesa centrale disciplinata e di rapide transizioni sugli esterni, il Le Mans cercherà di restare compatto e limitare gli spazi centrali del PSG.

Sfida al Parc des Princes

Nell'ultima sfida tra i due club in coppa nazionale, i gol di Désiré Doué e Bradley Barcola hanno firmato il successo per 2-0 del PSG. Il PSG cercherà di controllare il ritmo attraverso João Neves e Warren Zaïre-Emery, liberando al tempo stesso gli esterni Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé per scardinare la linea difensiva avversaria. Il Le Mans, invece, farà affidamento sulla disciplina in mezzo e sulle opportunità da palla inattiva per colpire in contropiede. Con punti pesanti in palio in Ligue 1, la sfida di sabato promette spettacolo fin dal fischio d'inizio.

Possibili formazioni iniziali

Paris Saint-Germain: Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Kvaratskhelia, Doue

Le Mans: Kocik; Torrente, Yohou, Voyer; Bamba, Bretelle, Lauray, Vercruysse, Larouci; Diallo, Mafouta

Notizie sulle squadre e rose

Luis Enrique deve fare a meno di due opzioni a centrocampo per questa partita. Warren Zaire-Emery e Senny Mayulu risultano entrambi infortunati e non sono state confermate date per il rientro. Eventuali aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio, se disponibili.

Anche l'allenatore del Le Mans Patrick Videira sta gestendo diverse assenze. Lucas Buades, Martin Rossignol ed Erwan Colas sono tutti indisponibili per infortunio, mentre Djibril Sidibe deve scontare una squalifica. Il Le Mans dovrà colmare questi vuoti tra difesa e centrocampo.

Forma

Il PSG ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime quattro gare ufficiali, con l'uscita più recente rappresentata da una vittoria esterna per 1-2 a Marsiglia in Ligue 1. Il risultato di maggior rilievo in questa serie è stato il 6-1 contro lo Slovan Bratislava in Champions League, anche se la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Monaco rappresenta un passaggio a vuoto significativo. In queste partite, il PSG ha segnato dieci gol e ne ha subiti sei, un dato che riflette sia la sua qualità offensiva sia la sua vulnerabilità difensiva.

Il Le Mans ha vinto una partita, ne ha pareggiate due e ne ha perse due nelle ultime cinque, con il risultato più recente che è stata una sconfitta per 2-1 contro il Guingamp in amichevole. Il miglior risultato ufficiale in questa serie è stato il successo per 2-1 sul campo del Lorient in Ligue 1, mentre ha pareggiato due volte in trasferta contro Lens e Nizza. Il Le Mans ha segnato otto gol e ne ha subiti sette in queste cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo incontro tra questi due club risale alla Coupe de France del 4 febbraio 2025, quando il PSG vinse 2-0 sul campo del Le Mans. Negli ultimi cinque precedenti tra Ligue 1, Coupe de France e un'amichevole, il PSG ha un netto vantaggio con quattro vittorie contro l'unica del Le Mans. L'unico successo del Le Mans in questo campione di partite è arrivato in una gara di Ligue 1 l'8 maggio 2010, vinta 1-0 in casa.