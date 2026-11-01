Come vedere Paris FC-Monaco con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 9 1 nov 2026 - 11:15 Stade Jean Bouin

Il Paris FC ospita il Monaco allo Stade Jean Bouin in una sfida di Ligue 1 importante per la parte alta della classifica. Il Monaco arriva a Parigi al quarto posto, una posizione sopra i padroni di casa: è uno scontro diretto tra due squadre con ambizioni europee.

Il Paris FC di Liam Rosenior si presenta a questa partita dopo risultati altalenanti. La vittoria per 4-3 contro il Rennes ha mostrato il suo potenziale offensivo, ma le sconfitte contro Lens e Lorient nelle ultime settimane hanno evidenziato una certa incostanza sia in attacco sia in difesa.

Il Monaco ha affrontato un calendario fitto di impegni tra campionato e competizioni europee. La squadra di Filipe Luis ha pareggiato 1-1 con il Lille nell'ultima partita di Ligue 1, poi ha battuto 3-0 il Freiburg in Conference League, un risultato che ha mostrato la sua qualità quando riesce a esprimersi al meglio.

Lamine Camara è uno dei giocatori più seguiti del calcio francese in questo momento. Il nazionale senegalese di 22 anni è stato una forza trainante nel centrocampo del Monaco in questa stagione: la sua capacità di coprire il campo e contribuire in entrambe le fasi sarà centrale nell'andamento della partita.

Il Paris FC dovrà fare a meno di diversi giocatori della prima squadra per infortunio, il che potrebbe limitare le opzioni di Rosenior con il passare dei minuti. Anche il Monaco si presenta alla sfida con alcuni problemi legati agli infortuni.

Di seguito le informazioni su dove vedere questa partita di Ligue 1.

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