Paratici svela cosa gli disse Mendes: "Non ci credi, ma Ronaldo vuole la Juventus"

L'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus è stato l'affare del secolo tanto che, a distanza di mesi, c'è ancora spazio per i retroscena di un'operazione che resterà nella storia.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

A raccontarli, intervistato da 'Sky Sport', è Fabio Paratici, che rivela come l'idea sia nata durante la trattativa per un altro giocatore assistito da Jorge Mendes.

"Quando ci siamo visti con Mendes per parlare di Cancelo lui mi dice: "Tu non ci credi, ma Cristiano vuole venire alla Juve". Io allora gli ho risposto: "Sì, ci credo, ma mi sembra difficile riuscire a far quadrare tutto".