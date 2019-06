Panchina Sampdoria, Di Francesco tra i candidati: ha incontrato Ferrero

Eusebio Di Francesco è uno dei candidati per la panchina della Sampdoria. Sostituirebbe Giampaolo che è destinato al Milan.

Mancano ancora i crismi dell’ufficialità, ma ogni giorno che passa sembra avvicinarsi sempre di più l’approdo di Marco Giampaolo sulla panchina del .

Il tecnico di Giulianova è il prescelto dal club meneghino per raccogliere l’eredita di Rino Gattuso, ma un suo approdo all’ombra del Duomo va da un lato a colmare un vuoto, dall’altro a crearne un’altro, visto che la si ritroverebbe senza allenatore.

Secondo quanto riportato da Sky, il club blucerchiato non si sta limitando a vivere la situazione da semplice spettatore ed anzi si sta muovendo attivamente al fine di non farsi trovare impreparato.

Nella giornata di domenica il presidente della Samp, Massimo Ferrero, ha incontrato Eusebio Di Francesco per sondare il terreno. L’ex tecnico della , che successivamente ha sentito telefonicamente anche Osti, non ha chiuso la porta ma ha chiesto garanzie tecniche ed un biennale da due milioni di euro a stagione.

Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro tra le parti, tuttavia quello di Di Francesco non è l’unico nome sull’agenda dei dirigenti blucerchiati. Resiste infatti anche la candidatura di Pioli che proprio come l’ex tecnico della Roma è attualmente in cerca di sistemazione dopo l’addio alla .