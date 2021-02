Panchina Cagliari, è corsa a due: Semplici sfida Donadoni

Secondo il 'Corriere dello Sport', oggi arriverà la decisione del Cagliari sul sostituto di Di Francesco: in lizza Semplici e l'ex Donadoni.

Tre sconfitte consecutive, un successo che in campionato manca ormai dal 7 novembre: momento pessimo per il Cagliari, battuto venerdì sera anche dal Torino e terzultimo in classifica a cinque punti dalla zona salvezza.

Chiaro come i tifosi e Giulini non si aspettassero di vivere una situazione del genere, sull'orlo del baratro: il presidente rossoblù si è preso qualche ora di riflessione per valutare la posizione di Eusebio Di Francesco, il cui destino sembra però segnato.

Sfumate sul nascere le suggestioni Rastelli e Andreazzoli, Giulini ha virato con forza su altri due profili, da cui uscirà il nome del prossimo allenatore: secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', in corsa per la panchina sarda troviamo Leonardo Semplici e Roberto Donadoni.

Il primo è ancora sotto contratto con la SPAL ma c'è fiducia sul fatto che possa interrompere in anticipo il rapporto con i ferraresi; il secondo invece è un ex (ha guidato il Cagliari nella stagione 2010/2011) e l'ultima esperienza è stata quella in Cina allo Shenzhen.

La decisione di Giulini è attesa per la giornata di oggi ma, prima, bisognerà capire cosa accadrà con Di Francesco, fresco di rinnovo fino al 2023: il tecnico abruzzese potrebbe fare un passo indietro e accettare la risoluzione del contratto, ma non è da escludere nemmeno l'ipotesi dell'esonero.