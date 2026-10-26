La 70ª edizione del Pallone d'Oro, probabilmente il premio individuale più prestigioso che un calciatore possa vincere, si terrà al London Palladium lunedì 26 ottobre 2026. Sarà la prima volta che la cerimonia annuale si svolgerà fuori da Parigi, in omaggio al suo primo vincitore, Sir Stanley Matthews.
Il celebre riconoscimento di France Football, istituito nel 1956 e assegnato per la prima volta a una calciatrice nel 2018, ha premiato molti dei più grandi giocatori del mondo. Ousmane Dembélé spera di confermarsi vincitore del premio maschile, conquistato otto volte da Lionel Messi e cinque da Cristiano Ronaldo tra il 2008 e il 2023. Il Pallone d'Oro femminile avrà invece una nuova vincitrice, dopo i tre successi consecutivi di Aitana Bonmatí negli ultimi tre anni.
Ma come si può seguire la cerimonia in diretta e gratuitamente? GOAL vi spiega tutto ciò che c'è da sapere per guardare la cerimonia del Pallone d'Oro 2026.
Quando si terrà la cerimonia del Pallone d'Oro 2026? Data, orario d'inizio e diretta streaming
Data
Lunedì 26 ottobre 2026
Orario
20:00 GMT / 21:00 CET / 16:00 EDT / 13:00 PDT
Sede
London Palladium, Londra, Inghilterra
Diretta streaming
DAZN (nella maggior parte dei territori; le eccezioni sono indicate sotto)
Nella maggior parte dei Paesi del mondo, la piattaforma streaming DAZN trasmetterà in diretta esclusiva e gratuitamente la cerimonia del Pallone d'Oro 2026. Per seguirla, basta registrarsi a DAZN gratuitamente, fornendo soltanto il proprio indirizzo email, oppure accedere a un account esistente, anche senza un abbonamento attivo.
In alcuni Paesi e territori, però, la cerimonia del Pallone d'Oro sarà trasmessa da altre piattaforme locali. GOAL indica dove seguirla in questi Paesi. Se il vostro Paese non compare nella tabella, dovreste poter guardare la cerimonia su DAZN.
Paese
Emittente
Sito web
Armenia
FAST Media
Azerbaigian, Bielorussia, Asia centrale, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan
Quest Media
Quest Media
Bulgaria
bTV
Repubblica Ceca
TV Nova
Francia e Monaco
L'Équipe TV (in chiaro)
Georgia
Setanta Sports e Silknet
Ungheria
RTL Hungary
Norvegia
TV2
Romania
Clever Media
Slovacchia
TV Nova
Spagna
Movistar+
Turchia
Turk Telekom
Turk Telekom
La cerimonia di quest'anno sarà presentata da Kate Scott e Thierry Henry. L'ex attaccante di Monaco, Juventus, Arsenal, Barcellona e Francia, secondo nella classifica del Pallone d'Oro nel 2003, conduce insieme a Scott le dirette della UEFA Champions League su CBS Sports negli Stati Uniti.
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Chi sono i candidati al Pallone d'Oro 2026?
GOAL presenta di seguito l'elenco completo dei candidati a ciascuno dei premi che saranno assegnati durante la cerimonia del Pallone d'Oro:
Candidati al Pallone d'Oro maschile 2026
Giocatore
Club
Nazionale
Jude Bellingham
Real Madrid
Inghilterra
Pau Cubarsí
Barcellona
Spagna
Marc Cucurella
Chelsea / Real Madrid
Spagna
Ousmane Dembélé
Paris Saint-Germain
Francia
Luis Díaz
Bayern Monaco
Colombia
Bruno Fernandes
Manchester United
Portogallo
Gabriel Magalhães
Arsenal
Brasile
Erling Haaland
Manchester City
Norvegia
Achraf Hakimi
Paris Saint-Germain
Marocco
Harry Kane
Bayern Monaco
Inghilterra
Khvicha Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain
Georgia
Lamine Yamal
Barcellona
Spagna
Sadio Mané
Al-Nassr
Senegal
Marquinhos
Paris Saint-Germain
Brasile
Lautaro Martínez
Inter
Argentina
Kylian Mbappé
Real Madrid
Francia
Nuno Mendes
Paris Saint-Germain
Portogallo
Lionel Messi
Inter Miami
Argentina
João Neves
Paris Saint-Germain
Portogallo
Michael Olise
Bayern Monaco
Francia
Willian Pacho
Paris Saint-Germain
Ecuador
Julián Quiñones
Al-Qadsiah
Messico
Declan Rice
Arsenal
Inghilterra
Rodri
Manchester City / Barcellona
Spagna
Fabián Ruiz
Paris Saint-Germain
Spagna
William Saliba
Arsenal
Francia
Ferran Torres
Barcellona / Paris Saint-Germain
Spagna
Dayot Upamecano
Bayern Monaco
Francia
Vinícius Júnior
Real Madrid
Brasile
Vitinha
Paris Saint-Germain
Portogallo
Candidate al Pallone d'Oro femminile 2026
Giocatrice
Club
Nazionale
Selma Bacha
OL Lyonnes
Francia
Barbra Banda
Orlando Pride
Zambia
Esmee Brugts
Barcellona
Paesi Bassi
Klara Bühl
Bayern Monaco
Germania
Mariona Caldentey
Arsenal
Spagna
Scarlett Camberos
Club América
Messico
Kerstin Casparij
Manchester City
Paesi Bassi
Temwa Chawinga
Kansas City Current
Malawi
Cata Coll
Barcellona
Spagna
Melchie Dumornay
OL Lyonnes
Haiti
Caroline Graham Hansen
Barcellona
Norvegia
Alex Greenwood
Manchester City
Inghilterra
Patri Guijarro
Barcellona
Spagna
Pernille Harder
Bayern Monaco
Danimarca
Yui Hasegawa
Manchester City
Giappone
Rose Lavelle
Gotham FC
Stati Uniti
Mapi León
Barcellona / London City Lionesses
Spagna
Lorena
Kansas City Current
Brasile
Melvine Malard
Manchester United / Chelsea
Francia
Manaka Matsukubo
North Carolina Courage / Chelsea
Giappone
Vivianne Miedema
Manchester City
Paesi Bassi
Ewa Pajor
Barcellona
Polonia
Clàudia Pina
Barcellona
Spagna
Alexia Putellas
Barcellona / London City Lionesses
Spagna
Wendie Renard
OL Lyonnes
Francia
Alessia Russo
Arsenal
Inghilterra
Khadija Shaw
Manchester City
Giamaica
Momoko Tanikawa
Bayern Monaco
Giappone
Caroline Weir
Real Madrid / OL Lyonnes
Scozia
Tessa Wullaert
Inter / Como
Belgio
Candidati al Trofeo Kopa 2026
Giocatore
Club
Nazionale
Kerim Alajbegović
RB Salisburgo / Juventus
Bosnia ed Erzegovina
Ayyoub Bouaddi
Lille / Manchester City
Marocco
Pau Cubarsí
Barcellona
Spagna
Yan Diomandé
RB Lipsia / Real Madrid
Costa d'Avorio
Lennart Karl
Bayern Monaco
Germania
Éli Junior Kroupi
Bournemouth
Francia
Lamine Yamal
Barcellona
Spagna
Johan Manzambi
Friburgo / Aston Villa
Svizzera
Ibrahim Maza
Bayer Leverkusen
Algeria
Warren Zaïre-Emery
Paris Saint-Germain
Francia
Candidate al Trofeo Kopa femminile 2026
Giocatrice
Club
Nazionale
Veerle Buurman
Chelsea
Paesi Bassi
Vicky López
Barcellona
Spagna
Felicia Schröder
BK Häcken / Real Madrid
Svezia
Clara Serrajordi
Barcellona
Spagna
Lily Yohannes
OL Lyonnes
Stati Uniti
Candidati al Trofeo Yashin 2026
Giocatore
Club
Nazionale
Yassine Bounou
Al-Hilal
Marocco
Thibaut Courtois
Real Madrid
Belgio
Joan García
Barcellona
Spagna
Gregor Kobel
Borussia Dortmund
Svizzera
Emiliano Martínez
Aston Villa / Chelsea
Argentina
Édouard Mendy
Al-Ahli
Senegal
David Raya
Arsenal
Spagna
Matvey Safonov
Paris Saint-Germain
Russia
Unai Simón
Athletic Bilbao
Spagna
Vozinha
Chaves / Colo-Colo
Capo Verde
Candidate al Trofeo Yashin femminile 2026
Giocatrice
Club
Nazionale
Ann-Katrin Berger
Gotham FC
Germania
Cata Coll
Barcellona
Spagna
Hannah Hampton
Chelsea
Inghilterra
Lorena
Kansas City Current
Brasile
Ayaka Yamashita
Manchester City
Giappone
Candidati al Trofeo Johan Cruyff maschile 2026
Allenatore
Squadra
Nazionalità
Mikel Arteta
Arsenal
Spagnola
Luis de la Fuente
Spagna
Spagnola
Unai Emery
Aston Villa
Spagnola
Vincent Kompany
Bayern Monaco
Belga
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Spagnola
Candidati al Trofeo Johan Cruyff femminile 2026
Allenatore
Squadra/e
Nazionalità
Jonatan Giráldez
OL Lyonnes
Spagnola
Andrée Jeglertz
Manchester City
Svedese
Nils Nielsen
Giappone
Danese
Pere Romeu
Barcellona
Spagnola
Elena Sadiku
Celtic / BK Häcken
Svedese
Candidate al premio di club maschile dell'anno 2026
Club
Campionato
Paese
Arsenal
Premier League
Inghilterra
Bayern Monaco
Bundesliga
Germania
Bodø/Glimt
Eliteserien
Norvegia
Flamengo
Brasileirão
Brasile
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Francia
Candidate al premio di club femminile dell'anno 2026
Club
Campionato
Paese
Barcellona
Liga F
Spagna
Bayern Monaco
Frauen-Bundesliga
Germania
Club América
Liga MX Femenil
Messico
Manchester City
Women's Super League
Inghilterra
OL Lyonnes
Première Ligue
Francia
Chi è il favorito dei bookmaker per il Pallone d'Oro?
Tra i bookmaker britannici, l'attaccante del Bayern Monaco e dell'Inghilterra Harry Kane è in testa alle quote per la vittoria del Pallone d'Oro maschile 2026. Alle 13:00 GMT di lunedì 26 ottobre era il favorito, con una quota di 1/3 presso diversi operatori secondo Oddschecker, sito di comparazione delle quote.
Dopo la doppietta nel Clásico di ieri sera, la quota di Kylian Mbappé, del Real Madrid e della Francia, si è abbassata drasticamente: dal 12/1 dell'inizio della scorsa settimana è arrivata fino a 15/8 presso molti operatori nel giorno della cerimonia.
Al contrario, Lamine Yamal, vincitore della Coppa del Mondo FIFA con la Spagna e giocatore del Barcellona, secondo nella classifica del Pallone d'Oro dello scorso anno e vincitore delle ultime due edizioni del Trofeo Kopa, ha visto la propria quota salire fino a un minimo di 4/1 dopo essere stato quotato alla pari presso alcuni operatori all'inizio della scorsa settimana. Superato da Mbappé, è ora terzo nelle quote.
Anche la quota di Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain e della Georgia, è salita drasticamente: dopo il 16/1 della scorsa settimana, la quota più bassa disponibile è ora 66/1.
Il vincitore di otto Palloni d'Oro Lionel Messi e il vincitore del premio nel 2024 Rodri sono entrambi quotati a 33/1, mentre per Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d'Oro dello scorso anno, si trova una quota di 80/1.
Le quote per il Pallone d'Oro femminile sono meno diffuse rispetto a quelle del premio maschile, ma secondo Polymarket, sito statunitense di mercati di previsione, la vincitrice del 2021 e del 2022 Alexia Putellas, nazionale spagnola passata quest'estate dal Barcellona alle neopromosse London City Lionesses nella Women's Super League, è nettamente favorita per il premio del 2026, con una probabilità di vittoria del 94,5% alle 13:00 GMT di lunedì 26 ottobre.
L'unica altra giocatrice a cui viene attribuita una probabilità superiore all'1% di vincere il Pallone d'Oro femminile è Ewa Pajor, del Barcellona e della Polonia, al 4,7%. Aitana Bonmatí, vincitrice del Pallone d'Oro femminile in ciascuno degli ultimi tre anni, non figura tra le candidate di quest'anno.
Il Real Madrid boicotterà la cerimonia del Pallone d'Oro di quest'anno?
Non è ancora chiaro se una delegazione del Real Madrid sarà presente al London Palladium per la cerimonia del Pallone d'Oro 2026.
Il Real Madrid ha fatto notizia per aver sostanzialmente boicottato la cerimonia in ciascuno degli ultimi due anni. Il club ha scelto di non inviare una delegazione nel 2024 dopo aver saputo che il suo attaccante brasiliano Vinícius Júnior non avrebbe vinto il premio principale, assegnato invece al capitano della Spagna Rodri, allora al Manchester City e ora al Barcellona.
Il Real Madrid ha deciso di non mandare rappresentanti a Parigi nemmeno per la serata del Pallone d'Oro dello scorso anno, una scelta interpretata da alcune fonti giornalistiche come una protesta contro il sistema di voto adottato dagli organizzatori di France Football.
Sembra però che il club madrileno possa aver cambiato posizione nei confronti del premio. Il mese scorso ha pubblicato un messaggio su X (ex Twitter) in cui riconosceva la candidatura al Pallone d'Oro maschile di quattro suoi giocatori: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.
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