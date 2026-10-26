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Pallone d’Oro 2026: come vederlo gratis e seguirlo in diretta streaming, dirette online, canali TV, data e orario d’inizio

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per seguire in diretta e gratis la cerimonia del Pallone d'Oro 2026.

La 70ª edizione del Pallone d'Oro, probabilmente il premio individuale più prestigioso che un calciatore possa vincere, si terrà al London Palladium lunedì 26 ottobre 2026. Sarà la prima volta che la cerimonia annuale si svolgerà fuori da Parigi, in omaggio al suo primo vincitore, Sir Stanley Matthews.

Il celebre riconoscimento di France Football, istituito nel 1956 e assegnato per la prima volta a una calciatrice nel 2018, ha premiato molti dei più grandi giocatori del mondo. Ousmane Dembélé spera di confermarsi vincitore del premio maschile, conquistato otto volte da Lionel Messi e cinque da Cristiano Ronaldo tra il 2008 e il 2023. Il Pallone d'Oro femminile avrà invece una nuova vincitrice, dopo i tre successi consecutivi di Aitana Bonmatí negli ultimi tre anni.

Ma come si può seguire la cerimonia in diretta e gratuitamente? GOAL vi spiega tutto ciò che c'è da sapere per guardare la cerimonia del Pallone d'Oro 2026.

Quando si terrà la cerimonia del Pallone d'Oro 2026? Data, orario d'inizio e diretta streaming

Data

Lunedì 26 ottobre 2026

Orario

20:00 GMT / 21:00 CET / 16:00 EDT / 13:00 PDT 

Sede

London Palladium, Londra, Inghilterra

Diretta streaming

DAZN (nella maggior parte dei territori; le eccezioni sono indicate sotto)

Nella maggior parte dei Paesi del mondo, la piattaforma streaming DAZN trasmetterà in diretta esclusiva e gratuitamente la cerimonia del Pallone d'Oro 2026. Per seguirla, basta registrarsi a DAZN gratuitamente, fornendo soltanto il proprio indirizzo email, oppure accedere a un account esistente, anche senza un abbonamento attivo.

In alcuni Paesi e territori, però, la cerimonia del Pallone d'Oro sarà trasmessa da altre piattaforme locali. GOAL indica dove seguirla in questi Paesi. Se il vostro Paese non compare nella tabella, dovreste poter guardare la cerimonia su DAZN.

Paese

Emittente

Sito web

Armenia

FAST Media

FAST Media

Azerbaigian, Bielorussia, Asia centrale, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Quest Media

Quest Media

Bulgaria

bTV

bTV

Repubblica Ceca

TV Nova

TV Nova

Francia e Monaco

L'Équipe TV (in chiaro)

L'Équipe TV

Georgia

Setanta Sports e Silknet

Setanta Sports / Silknet

Ungheria

RTL Hungary

RTL Hungary

Norvegia

TV2

TV2

Romania

Clever Media

Clever Media

Slovacchia

TV Nova

TV Nova

Spagna

Movistar+

Movistar+

Turchia

Turk Telekom

Turk Telekom

La cerimonia di quest'anno sarà presentata da Kate Scott e Thierry Henry. L'ex attaccante di Monaco, Juventus, Arsenal, Barcellona e Francia, secondo nella classifica del Pallone d'Oro nel 2003, conduce insieme a Scott le dirette della UEFA Champions League su CBS Sports negli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE: Il Pallone d'Oro annuncia una sede iconica e una coppia di presentatori d'eccezione per la storica cerimonia del 70° anniversario

Chi sono i candidati al Pallone d'Oro 2026?

GOAL presenta di seguito l'elenco completo dei candidati a ciascuno dei premi che saranno assegnati durante la cerimonia del Pallone d'Oro:

Candidati al Pallone d'Oro maschile 2026

Giocatore

Club

Nazionale

Jude Bellingham

Real Madrid

Inghilterra

Pau Cubarsí

Barcellona

Spagna

Marc Cucurella

Chelsea / Real Madrid

Spagna

Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain

Francia

Luis Díaz

Bayern Monaco

Colombia

Bruno Fernandes

Manchester United

Portogallo

Gabriel Magalhães

Arsenal

Brasile

Erling Haaland

Manchester City

Norvegia

Achraf Hakimi

Paris Saint-Germain

Marocco

Harry Kane

Bayern Monaco

Inghilterra

Khvicha Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain

Georgia

Lamine Yamal

Barcellona

Spagna

Sadio Mané

Al-Nassr

Senegal

Marquinhos

Paris Saint-Germain

Brasile

Lautaro Martínez

Inter

Argentina

Kylian Mbappé

Real Madrid

Francia

Nuno Mendes

Paris Saint-Germain

Portogallo

Lionel Messi

Inter Miami

Argentina

João Neves

Paris Saint-Germain

Portogallo

Michael Olise

Bayern Monaco

Francia

Willian Pacho

Paris Saint-Germain

Ecuador

Julián Quiñones

Al-Qadsiah

Messico

Declan Rice

Arsenal

Inghilterra

Rodri

Manchester City / Barcellona

Spagna

Fabián Ruiz

Paris Saint-Germain

Spagna

William Saliba

Arsenal

Francia

Ferran Torres

Barcellona / Paris Saint-Germain

Spagna

Dayot Upamecano

Bayern Monaco

Francia

Vinícius Júnior

Real Madrid

Brasile

Vitinha

Paris Saint-Germain

Portogallo

Candidate al Pallone d'Oro femminile 2026

Giocatrice

Club

Nazionale

Selma Bacha

OL Lyonnes

Francia

Barbra Banda

Orlando Pride

Zambia

Esmee Brugts

Barcellona

Paesi Bassi

Klara Bühl

Bayern Monaco

Germania

Mariona Caldentey

Arsenal

Spagna

Scarlett Camberos

Club América

Messico

Kerstin Casparij

Manchester City

Paesi Bassi

Temwa Chawinga

Kansas City Current

Malawi

Cata Coll

Barcellona

Spagna

Melchie Dumornay

OL Lyonnes

Haiti

Caroline Graham Hansen

Barcellona

Norvegia

Alex Greenwood

Manchester City

Inghilterra

Patri Guijarro

Barcellona

Spagna

Pernille Harder

Bayern Monaco

Danimarca

Yui Hasegawa

Manchester City

Giappone

Rose Lavelle

Gotham FC

Stati Uniti

Mapi León

Barcellona / London City Lionesses

Spagna

Lorena

Kansas City Current

Brasile

Melvine Malard

Manchester United / Chelsea

Francia

Manaka Matsukubo

North Carolina Courage / Chelsea

Giappone

Vivianne Miedema

Manchester City

Paesi Bassi

Ewa Pajor

Barcellona

Polonia

Clàudia Pina

Barcellona

Spagna

Alexia Putellas

Barcellona / London City Lionesses

Spagna

Wendie Renard

OL Lyonnes

Francia

Alessia Russo

Arsenal

Inghilterra

Khadija Shaw

Manchester City

Giamaica

Momoko Tanikawa

Bayern Monaco

Giappone

Caroline Weir

Real Madrid / OL Lyonnes

Scozia

Tessa Wullaert

Inter / Como

Belgio

Candidati al Trofeo Kopa 2026

Giocatore

Club

Nazionale

Kerim Alajbegović

RB Salisburgo / Juventus

Bosnia ed Erzegovina

Ayyoub Bouaddi

Lille / Manchester City

Marocco

Pau Cubarsí

Barcellona

Spagna

Yan Diomandé

RB Lipsia / Real Madrid

Costa d'Avorio

Lennart Karl

Bayern Monaco

Germania

Éli Junior Kroupi

Bournemouth

Francia

Lamine Yamal

Barcellona

Spagna

Johan Manzambi

Friburgo / Aston Villa

Svizzera

Ibrahim Maza

Bayer Leverkusen

Algeria

Warren Zaïre-Emery

Paris Saint-Germain

Francia

Candidate al Trofeo Kopa femminile 2026

Giocatrice

Club

Nazionale

Veerle Buurman

Chelsea

Paesi Bassi

Vicky López

Barcellona

Spagna

Felicia Schröder

BK Häcken / Real Madrid

Svezia

Clara Serrajordi

Barcellona

Spagna

Lily Yohannes

OL Lyonnes

Stati Uniti

Candidati al Trofeo Yashin 2026

Giocatore

Club

Nazionale

Yassine Bounou

Al-Hilal

Marocco

Thibaut Courtois

Real Madrid

Belgio

Joan García

Barcellona

Spagna

Gregor Kobel

Borussia Dortmund

Svizzera

Emiliano Martínez

Aston Villa / Chelsea

Argentina

Édouard Mendy

Al-Ahli

Senegal

David Raya

Arsenal

Spagna

Matvey Safonov

Paris Saint-Germain

Russia

Unai Simón

Athletic Bilbao

Spagna

Vozinha

Chaves / Colo-Colo

Capo Verde

Candidate al Trofeo Yashin femminile 2026

Giocatrice

Club

Nazionale

Ann-Katrin Berger

Gotham FC

Germania

Cata Coll

Barcellona

Spagna

Hannah Hampton

Chelsea

Inghilterra

Lorena

Kansas City Current

Brasile

Ayaka Yamashita

Manchester City

Giappone

Candidati al Trofeo Johan Cruyff maschile 2026

Allenatore

Squadra

Nazionalità

Mikel Arteta

Arsenal

Spagnola

Luis de la Fuente

Spagna

Spagnola

Unai Emery

Aston Villa

Spagnola

Vincent Kompany

Bayern Monaco

Belga

Luis Enrique

Paris Saint-Germain

Spagnola

Candidati al Trofeo Johan Cruyff femminile 2026

Allenatore

Squadra/e

Nazionalità

Jonatan Giráldez

OL Lyonnes

Spagnola

Andrée Jeglertz

Manchester City

Svedese

Nils Nielsen

Giappone

Danese

Pere Romeu

Barcellona

Spagnola

Elena Sadiku

Celtic / BK Häcken

Svedese

Candidate al premio di club maschile dell'anno 2026

Club

Campionato

Paese

Arsenal

Premier League

Inghilterra

Bayern Monaco

Bundesliga

Germania

Bodø/Glimt

Eliteserien

Norvegia

Flamengo

Brasileirão

Brasile

Paris Saint-Germain

Ligue 1

Francia

Candidate al premio di club femminile dell'anno 2026

Club

Campionato

Paese

Barcellona

Liga F

Spagna

Bayern Monaco

Frauen-Bundesliga

Germania

Club América

Liga MX Femenil

Messico

Manchester City

Women's Super League

Inghilterra

OL Lyonnes

Première Ligue

Francia

Chi è il favorito dei bookmaker per il Pallone d'Oro?

Tra i bookmaker britannici, l'attaccante del Bayern Monaco e dell'Inghilterra Harry Kane è in testa alle quote per la vittoria del Pallone d'Oro maschile 2026. Alle 13:00 GMT di lunedì 26 ottobre era il favorito, con una quota di 1/3 presso diversi operatori secondo Oddschecker, sito di comparazione delle quote.

Dopo la doppietta nel Clásico di ieri sera, la quota di Kylian Mbappé, del Real Madrid e della Francia, si è abbassata drasticamente: dal 12/1 dell'inizio della scorsa settimana è arrivata fino a 15/8 presso molti operatori nel giorno della cerimonia.

Al contrario, Lamine Yamal, vincitore della Coppa del Mondo FIFA con la Spagna e giocatore del Barcellona, secondo nella classifica del Pallone d'Oro dello scorso anno e vincitore delle ultime due edizioni del Trofeo Kopa, ha visto la propria quota salire fino a un minimo di 4/1 dopo essere stato quotato alla pari presso alcuni operatori all'inizio della scorsa settimana. Superato da Mbappé, è ora terzo nelle quote.

Anche la quota di Khvicha Kvaratskhelia, del Paris Saint-Germain e della Georgia, è salita drasticamente: dopo il 16/1 della scorsa settimana, la quota più bassa disponibile è ora 66/1.

Il vincitore di otto Palloni d'Oro Lionel Messi e il vincitore del premio nel 2024 Rodri sono entrambi quotati a 33/1, mentre per Ousmane Dembélé, vincitore del Pallone d'Oro dello scorso anno, si trova una quota di 80/1.

Le quote per il Pallone d'Oro femminile sono meno diffuse rispetto a quelle del premio maschile, ma secondo Polymarket, sito statunitense di mercati di previsione, la vincitrice del 2021 e del 2022 Alexia Putellas, nazionale spagnola passata quest'estate dal Barcellona alle neopromosse London City Lionesses nella Women's Super League, è nettamente favorita per il premio del 2026, con una probabilità di vittoria del 94,5% alle 13:00 GMT di lunedì 26 ottobre.

L'unica altra giocatrice a cui viene attribuita una probabilità superiore all'1% di vincere il Pallone d'Oro femminile è Ewa Pajor, del Barcellona e della Polonia, al 4,7%. Aitana Bonmatí, vincitrice del Pallone d'Oro femminile in ciascuno degli ultimi tre anni, non figura tra le candidate di quest'anno.

Il Real Madrid boicotterà la cerimonia del Pallone d'Oro di quest'anno?

Non è ancora chiaro se una delegazione del Real Madrid sarà presente al London Palladium per la cerimonia del Pallone d'Oro 2026.

Il Real Madrid ha fatto notizia per aver sostanzialmente boicottato la cerimonia in ciascuno degli ultimi due anni. Il club ha scelto di non inviare una delegazione nel 2024 dopo aver saputo che il suo attaccante brasiliano Vinícius Júnior non avrebbe vinto il premio principale, assegnato invece al capitano della Spagna Rodri, allora al Manchester City e ora al Barcellona.

Il Real Madrid ha deciso di non mandare rappresentanti a Parigi nemmeno per la serata del Pallone d'Oro dello scorso anno, una scelta interpretata da alcune fonti giornalistiche come una protesta contro il sistema di voto adottato dagli organizzatori di France Football.

Sembra però che il club madrileno possa aver cambiato posizione nei confronti del premio. Il mese scorso ha pubblicato un messaggio su X (ex Twitter) in cui riconosceva la candidatura al Pallone d'Oro maschile di quattro suoi giocatori: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior.

LEGGI ANCHE: Un anno dopo il boicottaggio: il Real Madrid cambia posizione sul Pallone d'Oro


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