Oriana Sabatini: "Sono ancora positiva, io e Dybala stiamo abbastanza bene"

Paulo Dybala e Oriana Sabatini vivono in isolamento dopo aver scoperto la loro positività al Coronavirus. I due hanno raccontato di stare meglio negli ultimi tempi, dopo aver avuto diversi sintomi all'inizio.

Nelle sue stories Instagram, la fidanzata il numero 10 bianconero ha affermato di essere ancora positiva dopo aver effettuato un altro test.

"Il 21 marzo io e Paulo abbiamo fatto un test per il Coronavirus, siamo risultati positivi. Tre giorni fa mi hanno rifatto il test ed è risultato negativo e ieri mattina ne ho fatto un altro che è risultato positivo. Quindi ho ancora il Coronavirus. Non so bene come funziona, non so neanche perché prima sia risultato negativo e poi positivo".