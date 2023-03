Old Firm infinito: Gerrard segna ed esulta sotto i tifosi del Celtic

L'ex allenatore dei Rangers ha giocato in match tra leggende del Liverpool e del Celtic: goal, esultanza e lancio di oggetti.

Non esistono amichevoli, quando si entra nel macrocosmo dell'Old Firm. Non è limitato alle partite di campionato, di coppa scozzese. Va oltre e coinvolge anche chi ha lasciato il club e si ritrova di fronte i vecchi rivali. La base dell'idea eterna e continuativa di Rangers contro Celtic, di cattolici, protestanti, conservatorismo, socialismo. Chiedere a Steven Gerrard.

Vivere a Glasgow dal 2018 al 2021 per allenare i Rangers ha significato vivere l'Old Firm ed ogni sua sfaccettatura giorno dopo giorno. Gerrard ha avuto a che fare con il mondo del Derby più antico del pianeta, di cosa significa per la città e le due fazioni che da oltre un secolo vedono il mondo in maniera opposta. Almeno, quasi sempre.

La partita tra le leggende del Liverpool e del Celtic, andata in scena il 25 marzo, ha visto anche Gerrard in campo. Tra i migliori centrocampisti della sua generazione, l'ex campione inglese si è reso protagonista del vantaggio su calcio di rigore al minuto 38. Sotto la curva del Celtic.

Insulti e tutto come previsto, per cercare di far sbagliare il rigore. Non in una gara ufficiale, ovviamente, ma neanche un'amichevole: esibizione tra vecchie leggende, senza troppi proclami.

Rigore segnato ed esultanza sotto la curva dei suoi vecchi rivali, almeno per un triennio e fino al 2021. Risultato? Dal settore del Celtic sono piovuti oggetti e bicchieri all'indirizzo di Gerrard, 'colpevole' della festa sotto gli occhi biancoverdi dopo il periodo come tecnico dei Rangers.

Periodo in cui Gerrard ha conquistato il titolo 2020/2021, a fronte però del secondo posto nel 2018 e del 2019. Nel novembre 2021 la rescissione contrattuale e l'approdo all'Aston Villa, da cui è stata esonerato lo scorso ottobre. In attesa di ritornare in panchina, c'è sempre l'Old Firm. E il Liverpool, ovvio.