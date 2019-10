Olanda-Irlanda del Nord dove vederla: canale tv e diretta streaming

L'Olanda ospita l'Irlanda del Nord nelle qualificazioni a Euro 2020: tutto sulle formazioni e su come vedere il match in tv e streaming.

L' si gioca molto nel prossimo incontro di qualificazione a : 'Orange' di scena contro la temibile , rivale diretta per il primo e il secondo posto del girone.

Con DAZN segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Squadre divise da tre punti in classifica, con gli olandesi che però hanno giocato una gara in meno: in caso di vittoria agguanterebbero a quota dodici proprio i britannici, sconfitti dalla nell'ultima gara disputata a Belfast.

Olanda reduce, invece, dal poker inflitto all'Estonia e soprattutto dal pirotecnico 2-4 con cui ha battuto la Germania sul suo campo, dando una grande prova di forza contro la squadra che attualmente guida il raggruppamento.

Tra poco più di un mese, il prossimo 16 novembre, ci sarà il secondo atto in del Nord che potrebbe emettere dei verdetti importanti e definitivi.

In questo articolo trovate tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e le indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

OLANDA-IRLANDA DEL NORD: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Olanda-Irlanda del Nord

Olanda-Irlanda del Nord Data: 10 ottobre 2019

10 ottobre 2019 Orario: 20.45

20.45 Canale TV: -

- Streaming: -

ORARIO OLANDA-IRLANDA DEL NORD

Olanda-Irlanda del Nord si gioca giovedì 10 ottobre 2019 allo 'Stadion Feijenoord' di Rotterdam, impianto che ospita le gare del . Calcio d'inizio fissato per le ore 20:45. Arbitra il francese Benoît Bastien, assistenti i connazionali Hicham Zakrani e Frédéric Haquette. Quarto uomo Benoît Millot.

Al momento non è prevista alcuna copertura televisiva per Olanda-Irlanda del Nord.

Olanda-Irlanda del Nord non è visibile nemmeno in diretta .

Koeman darà spazio a Depay come 'falso nueve' con Malen e Babel in posizione più esterna nel tridente d'attacco. Maglia da titolare in vista per l'atalantino De Roon, De Ligt al centro della difesa con Van Dijk.

O'Neill dovrebbe puntare sull'esperto Lafferty in avanti, in un 4-5-1 abbastanza coperto. Retroguardia guidata dall'ex Jonny Evans, ora al .

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Veltman, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, Wijnaldum, De Jong; Malen, Depay, Babel. Ct. Koeman

IRLANDA DEL NORD (4-5-1): Peacock-Farrell; McLaughlin, J. Ewans, Cathcart, Dallas; McNair, Davis, Saville, C. Evans, McGinn; Lafferty. Ct. O'Neill