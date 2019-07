Notte gelida a Buenos Aires: il River Plate apre lo stadio ai senzatetto

Il club argentino ha donato coperte, vestiti caldi e un pasto ai più bisognosi nella giornata più fredda dell'anno.

Mentre l'Europa soffre il gran caldo, in Sudamerica e specialmente in terra argentina, si registrano attualmente le temperature più basse dell'anno. In collaborazione con l'associazione Red Solidaria, il River Plate ha così aperto le porte del proprio stadio per i senzatetto.

Hasta este jueves por la mañana, seguimos recolectando frazadas y ropa de abrigo para las personas que más lo necesitan. #RiverSolidario pic.twitter.com/Whd69odiL4 — River Plate (@RiverPlate) July 4, 2019

Per tutta la notte e la mattinata, infatti, il River Plate ha donato a decine di persone coperte, vestiti caldi e un pasto pere superare la gelida giornata di Buenos Aires, di fatto con la temperatura che ha toccato in alcuni istanti anche i zero gradi.

I tifosi del River Plate sono stati invitati dall'associazione e dallo stesso club a donare vestiti e coperte per i più bisognosi, che hanno così ricevuto un po' di sollievo in mezzo a settimane e mesi di grandissima e indicibile difficoltà dovuta alla crisi economica nel paese.

Nell'ultimo anno, infatti, Buenos Aires ha fatto registrare un boom di senzatetto: la svalutazione della moneta e l'inflazione hanno portato 8000 persone in strada dopo aver perso la casa. Con altre 20.000 che potrebbero finire nella stessa situazione nei prossimi mesi.

Campione del Sudamerica e vice-campione del mondo, il River Plate tornerà in campo ad agosto per l'inizio del campionato argentino: in attesa di riprendere il proprio cammino per le sue migliaia di tifosi, c'è la possibilità di far sorridere qualcun altro.