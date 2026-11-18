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Weston McKennie parla di nuovo e fa chiarezza: "Non ho intenzione di lasciare la Juventus".

Nelle scorse ore erano state alcune frasi dello stesso centrocampista statunitense a spaventare i tifosi bianconeri, a maggior ragione alla luce degli ultimi sviluppi che hanno portato Mauricio Pochettino sulla panchina del Manchester United. Proprio l'approdo dell'ormai ex manager della Nazionale degli Stati Uniti ai Red Devils ha alimentato voci e portato anche a domande a McKennie:

"Passare allo United? Si tratta di una possibilità, abbiamo molti ragazzi nella nostra squadra che sono destinati a fare delle mosse entro il prossimo anno. Quindi è inevitabile (che ci siano voci), ma non si sa mai cosa passa per la testa degli allenatori. Penso che potrebbe potenzialmente essere che alcuni dei ragazzi della nostra nazionale vengano tirati in ballo per andare al Manchester United, e potenzialmente che questo accada davvero".

A distanza di 48 ore arrivano nuove dichiarazioni dello stesso McKennie, che ai media USA ha voluto fare chiarezza: "Voglio chiarire che non ho intenzione di lasciare la Juventus. Sono felice alla Juventus e sono felice di restare. E' per questo che ho rinnovato il contratto e non vedo l'ora di trascorrere molti altri anni qui", riporta Ilbianconero.com.

Il centrocampista classe 1998 prosegue: "Sono un giocatore della Juventus e c'è stato un fraintendimento su quello che ho detto. Le traduzioni e tutto il resto, che ovviamente mi si sono ritorti contro. Non so perché, immagino che qualcosa si andato perso nella traduzione".

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McKennie, ricordiamo, è legato alla Juventus con un contratto fino al 30 giugno 2030, con un ingaggio che si aggira intorno ai 4 milioni di euro netti a stagione. Con l'arrivo di Pochettino è scattato l'accostamento al Manchester United, alla ricerca di rinforzi a gennaio per risollevarsi da una situazione difficile, con valutazioni del cartellino intorno ai 30 milioni di euro.

Con queste ultime dichiarazioni dunque McKennie ribadisce la sua volontà di non partire o forzare una cessione, allontanando i rumors sui Red Devils che restano comunque attivi e vigili sul mercato per individuare i profili ideali da inserire per migliorare la rosa a disposizione del tecnico argentino.

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Nel frattempo McKennie è pronto a rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti in vista della ripresa del campionato, che vedrà la Juventus affrontare il Venezia allo Stadium prima di vedersela con l'Omonia in Europa League e fare visita poi al Como. Lo statunitense in questa stagione ha collezionato 11 presenze complessive con un goal, contro il Lecce nell'8ª giornata di Serie A.