Non solo il PSG: perché guardare la Ligue 1 in questa stagione

Con tante emozioni in ogni gara e le stelle di oggi e di domani in vetrina, la Ligue 1 2019/2020 promette di essere più emozionante e bella che mai.

La è pronta a tornare: in questo weekend si riparte, con qualche settimana d'anticipo rispetto a parte degli altri campionati europei. Il campionato ricomincia dopo che il ha superato in rimonta il per 2-1, grazie alle reti di Mbappé e Di Maria.

Già, il PSG. Qualcuno riuscirà a contrastare la formazione di Tuchel? Ancora una volta la formazione da battere sono i parigini, che possono vantare uno dei migliori tridenti del mondo: Edinson Cavani, Kylian Mbappé e Neymar.

Il PSG ha concrete speranze anche di vincere la , nonostante le costanti delusioni delle scorse stagioni. Considerata la qualità della propria rosa, non può non essere considerato una concreta pretendente al successo finale in Europa.

Dietro al PSG, la Ligue 1 promette battaglia, con una serie di formazioni che possono ambire al podio. La pressione sarà tutta sul , che dopo aver concluso al secondo posto dovrà confermarsi. Les Dogues hanno perso Pépé e Rafael Leao, ma hanno portato a casa talenti interessanti come Timothy Weah, Victor Osimhen e Yacine Yazici.

Il , la cui incostanza è costata cara nella scorsa stagione, si è rifatto il look. Il nuovo allenatore è Sylvinho, mentre nella dirigenza è entrata una leggenda come Juninho, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo.

Nonostante le cessioni di Fekir e Mendy, il Lione possiede un attacco tra i più interessanti della Ligue 1, nel quale spicca Memphis Depay. E poi, la solita schiera di giovani o giovanissimi talenti: in primis Moussa Dembele, il capocannoniere della squadra, ma anche Martin Terrier e Maxwel Cornet. Senza dimenticare Aouar, che avrà il compito di rimpiazzare al meglio Fekir.

Il è la squadra alla ricerca del riscatto dopo essere scampato alla retrocessione al termine di un 2018/19 disastroso. La squadra di Jardim deve ancora completare la propria campagna trasferimenti entro il 2 settembre, giorno di chiusura del mercato europeo. Le aspettative, questa volta, riguardano un possibile raggiungimento del podio.

Il è un'altra formazione nei confronti della quale le attese sono piuttosto alte. Dal Boca è arrivato Dario Benedetto, che avrà il difficile compito di rimpiazzare Mario Balotelli, andatosene dall'OM dopo appena 6 mesi.

A seguire il , quarto nello scorso campionato e desiderioso di arrivare tra le prime tre nonostante la partenza di Jean-Louis Gasset, l'allenatore. Il Rennes, vincitore della Coppa di , ha dimostrato la propria crescita sotto la guida di Julien Stephan.

La sorpresa può essere il , che a differenza di varie formazioni non ha perso giocatori chiave mantenendo quindi un senso di stabilità. Alla rosa si è poi aggiunto Teji Savanier, recordman negli assist nella scorsa stagione. Lotteranno nella seconda metà della classifica il e il , lo e il .

Quanto ai talenti che ogni anno la Ligue 1 produce, altri sono pronti a mettersi in mostra: è il caso di Boubakary Soumare del , Eduardo Camavinga del Rennes e Mohamed Diaby del . Tutti cercano un posto al sole nella stagione che sta per iniziare.

Tra partite combattute e stelle pronte a brillare, la Ligue 1 inizia insomma sotto i migliori auspici. Il campionato dei talenti promette di essere emozionante come sempre.