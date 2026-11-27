Come vedere Nizza-Troyes con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 12 28 nov 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Il Nizza ospita il Troyes all’Allianz Riviera in Ligue 1 e cerca di riprendersi subito dopo la dolorosa serata contro la capolista.

La squadra di Olivier Pantaloni ha perso 3-2 contro il Paris Saint-Germain il 21 novembre. Il Nizza era passato in vantaggio dopo otto minuti con Mohamed Amoura, ma il PSG ha ribaltato il risultato e Ferran Torres ha segnato il goal decisivo a cinque minuti dalla fine. La sconfitta ha interrotto l’imbattibilità casalinga del Nizza in questa stagione.

Ali Abdi ha segnato il goal della consolazione nel recupero. Prima di questa battuta d’arresto, il Nizza aveva vinto tre delle quattro precedenti partite di campionato, tra cui il 5-2 contro il Rennes e il 2-0 sul campo dell’Angers.

Il Troyes arriva con il morale più alto dopo il successo per 3-1 contro il Le Havre del 20 novembre. La squadra di Stephane Dumont ha perso 1-0 contro il PSG il 7 novembre ed è 14ª in classifica: la salvezza è ancora lontana dall’essere una preoccupazione, ma la sua posizione non è affatto tranquilla.

Il Nizza è settimo: si presenta quindi alla partita con una posizione di classifica migliore e un attacco più incisivo. Mohamed Amoura ed Elye Wahi figurano entrambi nell’undici probabile.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguire la partita.

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulla trasmissione di Nizza-Troyes. I dettagli sul canale TV e sulla diretta streaming saranno aggiunti una volta confermati i titolari dei diritti.

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