Nizza, rubato a Dolberg un orologio da 70.000 euro: sospettato un compagno

Secondo quanto riportato da L’Equipe, potrebbe essere stato Lamine Diaby-Fadiga a sottrarre a Dolberg un orologio da 70mila euro.

Tutto si può dire tranne che l’avventura di Kasper Dolberg al sia iniziata nel migliore dei modi. La stella danese, che è approdata nel club della Costa Azzurra dall’ nel corso dell’estate, nei giorni scorsi si è visto sottrarre un orologio di grandissimo valore.

La vicenda è nota ed ha fatto molto discutere perché il furto è avvenuto nel centro sportivo del Nizza nel corso di una seduta di allenamento che si è svolta nella giornata di martedì ed i suoi possibili sviluppi sono ancor più clamorosi.

Secondo quanto riportato da L’Equipe infatti, i sospetti sono fin da subito ricaduti su elementi facenti parte della rosa ed in particolare su uno dei migliori talenti prodotti negli ultimi anni dal vivaio del Nizza: Lamine Diaby-Fadiga.

Sarebbe quindi stato il giovane attaccante a sottrarre a Dolberg il prezioso orologio dal valore di circa 70mila euro, tanto che sarebbe già stato convocato dal suo club per chiarire la vicenda e, nel caso in cui la sua colpevolezza venisse confermata, potrebbe rischiare il licenziamento come sanzione massima.

Nato a pochi chilometri da Nizza, Lamine Diaby-Fadiga è approdato nel club transalpino all’età di 13 anni e nella scorsa stagione ha totalizzato sei presenze in prima di subire un infortunio ad una caviglia che l’ha costretto ad un lungo recupero.

Dolberg, subito dopo l’accaduto, si è recato presso la più vicina stazione di polizia per sporgere denuncia. E’ stato questo il passo decisivo che ha portato all’apertura delle indagini.